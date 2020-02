Halls d'accueil, bureaux, showrooms…, autant de lieux où l'esthétisme est de rigueur. Plus que vous ne le pensez, l'aspect général de vos locaux et plus particulièrement de vos sols reflète l'image de marque de votre entreprise.







Notre savoir-faire nous a permis de commercialiser différents systèmes de revêtements décoratifs :

❏ Quartz Color Himfloor DS2000

❏ Terrazzo de Marbre Himfloor DS7000

❏ Betonlook Himfloor SL Flashy Floor



Imaginez un sol durable dans le temps, doté d'une très bonne résistance à l'abrasion (trafic lourd) et à une grande variété de substances chimiques, facile à entretenir, et qui en plus allie esthétisme et originalité…Nous personnalisons vos sols en vous proposant un large choix de coloris, de textures, avec possibilité d'incrustations de paillettes ou de granulats de marbre, d'insertion de votre logo, effet béton ciré...

Notre savoir-faire nous a permis de commercialiser différents systèmes de revêtements de sols industriels :

❏ Sol conducteur ESD

❏ Mortier de résine

❏ Sol antidérapant, sol parking

❏ Autolissant, Quartz Color

Choisir HIMFLOOR , c'est opter pour la garantie et la sécurité :

❏ Marquage CE

❏ Classement de réaction au Feu Euroclasse

❏ Classement Performanciel industriel

❏ Classement UPEC public

❏ Classement U4P4S Cuisines Collectives