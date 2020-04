À l’approche, le bâtiment présente une peau rouge impénétrable mais une fois à l’intérieur, la maison s’ouvre progressivement pour révéler une vue imprenable sur la plaine, les collines voisines et jusqu’à la Forêt Noire.

Sa forme particulière et ses pignons totalement vitrés, créent de beaux volumes intérieurs tout en laissant pénétrer la lumière.



Sandro de Pin explique « Les espaces de vie sont très ouverts il n’existe plus de limites franches entre le jardin et l’intérieur, renforçant ainsi le sentiment de dilatation des espaces vers le jardin qui a été conçu en même temps et dans le même esprit que la maison ».