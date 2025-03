Wienerberger enregistre une bonne année 2024

Malgré un climat économique incertain, Wienerberger clôture l’année 2024 avec des résultats solides. L’entreprise renforce sa stratégie durable et pose les bases d’une croissance responsable à l’horizon 2025.

Wienerberger a enregistré la troisième meilleure performance de son histoire, avec un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros (+6 %).

Malgré un marché marqué par la baisse de la construction neuve et l’impact des taux d’intérêt élevés, l’entreprise a su maintenir une marge d’EBITDA opérationnelle de 17 % grâce à une gestion rigoureuse des coûts et à des mesures de restructuration.

Une stratégie axée sur l’innovation et la croissance durable

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires a progressé à 2,5 milliards d’euros grâce à l’intégration de Terreal, bien que la construction neuve ait ralenti en France et en Allemagne.

L’entreprise a également acquis Slatek OY en Finlande et Tekken AS en Norvège pour développer des solutions intelligentes de gestion de l’eau, ainsi que GrainPlastics aux Pays-Bas dans le secteur du drainage et de la protection des câbles.

En parallèle, la société a investi dans l’agrandissement de ses installations pour soutenir la croissance du segment des canalisations, désormais sa plus grande unité commerciale.

L’innovation représente désormais 33 % du chiffre d’affaires de Wienerberger, avec un objectif de 35 % d’ici 2026. L’entreprise a lancé Wioniq, une plateforme regroupant des solutions intelligentes pour la gestion de l’eau et de l’énergie.

Dans le domaine du développement durable, Wienerberger a construit la première usine de briques neutre en CO2 à Uttendorf, en Autriche.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock