Brise-soleil Tanagra® série 017 : un équipement d’avenir pour accompagner la neutralité carbone

Aussi design qu’efficace pour la protection solaire des bâtiments tertiaires ou résidentiels, cette nouvelle solution Profils Systèmes participe à l’optimisation des apports énergétiques et de lumière naturelle, été comme hiver, répondant ainsi aux impératifs de confort de même que de décarbonation.

De nombreuses applications, un large choix de lames et divers accessoires

Sur façade Tanagra®, le brise-soleil Tanagra® 017 s’intègre tout aussi harmonieusement en auvent, sur épine ou encore sur le cadre du mur-rideau, pour optimiser la gestion solaire et le confort du bâtiment.

Sur ossature murale indépendante et sur menuiserie, il s’installe en mode fixe ou avec angles variables (jusqu’à 45°), grâce à un profil de fixation.

Son large panel de lames (rectangulaires de 50 à 400 mm, en "z", "ailes d’avion", galbées, droites Factory Spirit®) présente l’avantage de varier les rendus esthétiques et de personnaliser chaque projet.

Profils Systèmes propose, par ailleurs, divers accessoires (platines, pinces, embouts, supports de lames pour brise-soleil angles variables, visserie inox...) qui assurent la fixation des lames selon la configuration (en auvent, sur structure verticale ou horizontale). Ceux-ci, au même titre que le brise-soleil Tanagra® 017 en lui-même, se déclinent dans plus de 400 couleurs et finitions exclusives, avec un laquage classe 2 haute durabilité garanti 25 ans1 : Terra Cigala®, au toucher sablé et granité, Terre de Matières® aux effets boisés, minéraux ou métalliques, et Profils Color®.

1 - Labels Qualilaquage, Qualicoat Seaside, Qualanod

