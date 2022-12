Enquête sur la neutralité carbone et ses opportunités pour les artisans et PME du bâtiment

Le secteur du bâtiment et des travaux publics a pris du retard en termes d’adoption des nouvelles technologies. D’après l’institut McKinsey, le bâtiment figure parmi les « secteurs les moins digitalisés au monde », tout en affirmant qu’il est possible d’augmenter la valeur du secteur de plus d’1,5 billion de dollars, soit près de 2 % de l’économie mondiale. Cependant, le BTP est un secteur particulièrement ouvert aux innovations.