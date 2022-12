Knauf partenaire de BIM Cloisons pour démocratiser l'univers des plaquistes 2.0

Spécialiste de l’isolation et de l’aménagement intérieur, Knauf fête son retour sur le Mondial du Bâtiment 2022 avec force d’innovations, qu’il s’agisse de produits ou de services. En attestent, l’isolant intérieur biosourcé et recyclé Thermasoft natura, (d’ailleurs récompensé d’un Award de l’Innovation), Perimaxx/Périboard pour soubassements et murs enterrés bas carbone ou encore Knauf Lightboard Horizon 4, la toute première plaque de plâtre allégée du marché.

Des solutions matériaux, répondant parfaitement aux évolutions de la construction et qui s’accompagnent également d’une palette exhaustive et appréciée au quotidien de services et outils développés pour chacun des professionnels du secteur de la construction. Ainsi, dans cette logique, si Knauf déployait depuis des années déjà de nombreux outils et services digitaux pour les différents métiers concernés par son offre (architectes, façadiers, maçons, couvreurs étancheurs,…), l’industriel renforce aujourd’hui cette offre, plus précisément à destination de plaquistes et concepteurs de projets qui intègrent des solutions de cloisons, doublages ou encore plafonds. En effet, en s’inscrivant comme partenaire de BIM Cloisons, le 1er écosystème de solutions digitales conçu pour les Plaquistes, Knauf leur garantit de nombreux avantages concurrentiels.

BIM Cloisons.KNAUF : un outil complet et polyvalent qui facilite le travail des plaquistes 2.0

Reconnu des plaquistes comme l’expert digital, BIM Cloisons a en effet été développé par des plaquistes pour des plaquistes. Outre la technologie Cloud Computing embarquée, outil numérique de dernière génération, permettant une mobilité sans précédent et un accès universel aux données et documents générés, les utilisateurs bénéficient en effet d’un configurateur à l’interface intuitive et au design novateur.

Un compagnon digital idéal et 360, qui leur assure notamment de réaliser le choix technico-économique le plus pertinent en fonction des contraintes de chaque chantier, en comparant et variantant, en quelques clics, les ouvrages les mieux adaptés techniquement et économiquement.



Les utilisateurs disposent ainsi d’un accès rapide à la base de données Knauf Aménagement Intérieur. Une base qui concentre à ce jour les systèmes Knauf les plus couramment utilisés en cloisons et contre-cloisons, doublages collés et plafonds démontables et non démontables pour les logements, les ERP et le tertiaire. Le périmètre est bien entendu appelé à se compléter pour présenter l’intégralité des solutions Knauf en Aménagement Intérieur. Notons que ces professionnels auront bien sûr également accès aux fiches Techniques, PV Feu, Rapports d’essais, FDES et encore aux DOP.

Dans le même esprit et pour un travail collaboratif partagé en temps réel, ils pourront aussi, à loisir, standardiser et partager plus facilement l’expertise métier avec les membres de leurs équipes grâce aux filtres dynamiques conçus spécifiquement pour les plaquistes.



Autres avantages de BIM Cloisons.KNAUF pour les professionnels plaquistes, le démarrage rapide des projets Revit® sous gabarits BIM Cloisons, pour générer rapidement les métrés, les devis, les dossiers techniques et plans de repérage, tout comme l’assurance de remporter plus de chantiers et de bénéficier d’un véritable atout concurrentiel grâce aux vues 3D dotées d’un niveau de détail très élevé. Avec BIM Cloisons.KNAUF les plaquistes peuvent compter sur l’aide d’un outil complet et polyvalent, qui s’adapte aisément à toutes les phases d’un chantier, qu’il soit BIM ou non.



En effet, avec BIM Cloisons.KNAUF, les plaquistes s’assurent non seulement de la conformité des ouvrages et des chantiers, mais ils peuvent ainsi affecter et contrôler rapidement l’intégralité des données chantier grâce aux nombreux tableaux pré-construits, en plus de pouvoir découper et suivre l’avancement, en fonction des besoins et des phases imposés par le projet.

Ainsi, si BIM Cloisons.KNAUF améliore la production de plans grâce aux fonctions duplication et feuilles pré-paramétrés, l’outil garantit la création de plans plus précis et qualitatifs, en disposant d’un large choix de légendes, annotations et cartouches. Une façon simple et efficace de valoriser son savoir-faire en produisant des plans adaptés à chaque phase chantier à destination des architectes et clients.



Côté gestion, là-encore, BIM Cloisons.KNAUF se révèle un compagnon indispensable au quotidien. En automatisant les processus de gestion, en générant, en un clic, tous les documents de gestion indispensables, BIM Cloisons.KNAUF assure également la maîtrise des budgets et des évolutions, grâce à une mise à jour instantanée de toutes les données, supprimant ainsi les tâches redondantes et les saisies inutiles.

