Acteur majeur et reconnu sur le marché du béton prêt à l’emploi, EQIOM Bétons propose une large gamme de bétons décoratifs en intérieur et en extérieur. Solutions à la fois esthétiques, personnalisables et durables, avec ARTICIMO sublimez vos espaces de vie pour des moments uniques.

Véritable source d’inspiration et de tendances, www.articimo.fr ambitionne d’accompagner les particuliers et les professionnels en recherche d’idées et/ou désireux de concrétiser un projet d’aménagement en béton décoratif. Entièrement responsive, ce nouveau site internet offre aux internautes une expérience fluide sur tous les écrans et s’inscrit dans une démarche de proximité et de qualité avec son réseau d’applicateurs spécialisés « Créateurs Sols Béton ».

ARTICIMO révèle toute l’audace du Béton

Hautement performant, aux qualités incontestables (thermique, acoustique, durabilité), le béton s’invite dans tous les espaces de vie. Plébiscité par les architectes et les décorateurs, malléable et personnalisable, le béton offre une diversité de déclinaisons et de finitions qui s’adapte à tout type de style. Il devient une solution d’aménagement esthétique, durable et économique nécessitant peu d’entretien.

Il s’applique aussi bien en intérieur qu’en extérieur pour les aménagements de terrasses, de jardins, d’allées, d’espaces de stationnement, pour les murs ou les escaliers… Par ses formes, ses textures et ses couleurs, le béton décoratif offre une multitude de possibilités pour créer une signature unique ultra contemporaine.

Ses qualités techniques associées à sa richesse esthétique répondent parfaitement aux envies des clients sensibles aux finitions épurées et stylisées des sols et murs pour un résultat unique et moderne.

Le site internet de référence des bétons décoratifs

Dans le cadre d’un projet d’aménagement intérieur et extérieur, particuliers et professionnels sont souvent à la recherche d’inspiration et de tendances sur le web. EQIOM Bétons, a développé sous la marque ARTICIMO, une gamme de bétons décoratifs pour tous les espaces de vie et propose aux internautes une toute nouvelle approche du béton sous un angle esthétique et harmonieux, personnalisable et éco-responsable, pour sublimer chaque espace afin qu’il soit un projet unique.

Du choix de la solution, à son application et son entretien, www.articimo.fr propose de découvrir les meilleures idées d’aménagements en béton décoratif et met à disposition toute son expertise pour répondre à chaque besoin et à chaque style.

En quête d’inspiration ou de nouvelles idées, à la recherche de solutions innovantes et durables ou d’une alternative à d’importants travaux, particuliers et professionnels découvriront au fil de leurs critères de choix, le revêtement tendance, durable et personnalisable qui leur ressemble.

Créateurs Sols Béton, le réseau des professionnels experts et passionnés par le béton déco

L’application des bétons décoratifs est un projet qui requiert une parfaite maîtrise et qui doit être réalisé par un professionnel formé et qualifié. Créé par EQIOM Bétons, le réseau Créateurs Sols Béton regroupe des entreprises spécialisées dans la mise en oeuvre des bétons décoratifs. Les artisans sont régulièrement formés aux dernières techniques et innovations et sont garant de la qualité et des services ARTICIMO.

De l’expertise produits aux conseils de mise en oeuvre, le réseau offre également un service de proximité pour l’entretien et la rénovation des bétons décoratifs.



www.articimo.fr permet de mettre en relation des clients et des professionnels du réseau Créateurs Sols Béton à proximité de chez eux pour accompagner leurs projets d’aménagement en béton décoratif. Il offre également, aux artisans intéressés, la possibilité de candidater pour intégrer le réseau.



Enfin, pour aller plus loin et rendre leurs projets plus concrets, des showrooms ARTICIMO ont été ouverts au public – uniquement sur rendez-vous – en France et au Luxembourg. Véritables ateliers de création et d’échange, ces espaces dédiés à l’inspiration permettent à chacun, particuliers et professionnels, de découvrir l’éventail des finitions, des nuances et des textures des solutions ARTICIMO et bénéficier des conseils de nos experts.