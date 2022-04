Étude Dyson : L’importance d’une bonne hygiène des mains

Alors que les personnes retournent progressivement au bureau et dans les espaces publics, Dyson enquête sur l’hygiène des mains et les nouveaux comportements aux toilettes.

Les principales organisations de santé stipulent que nous devons nous laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes - ainsi que se sécher les mains correctement.



En effet des mains humides peuvent transférer jusqu'à 1000 fois plus de bactéries que les mains sèches, tandis que s'essuyer les mains sur les vêtements peut compromettre le processus de lavage des mains.



En ce qui concerne les toilettes publiques en France, les principales frustrations relevées sont les sanitaires mal entretenues (75%), le manque de papier toilette (60%) et les zones communes mal entretenues (52%).



À propos des sèche-mains 55% des interrogées déclarent que le sans contact est une caractéristique rassurante et 47% des personnes affirment que la présence d’un filtre qui assainit l’air rassure lors de l'utilisation d'un sèche-mains.



L'utilisation de la technologie Dyson Airblade™ est un moyen de s'assurer que vos mains sont séchées rapidement et de manière hygiénique, en particulier dans les toilettes publiques.



Tous les sèche-mains Dyson Airblade™ sont dotés d'une filtration HEPA, ce qui permet de sécher les mains avec de l'air propre et non de l'air vicié.



Ils sont également tous équipés de capteur permettant un séchage sans contact. Cela permet de surmonter les problèmes rencontrés dans le cas de la majorité des distributeurs d’essuie-mains en papier et des sèche-mains à boutons.

1 : Enquête globale réalisée en juillet 2020 dans 14 pays du monde (UK, DE, ES, FR, IT, NL, US, CA, MX, CN, JP, MY, SG, AU) auprès de 8758 répondants au total (n=557 en France), âgés de 18 ans ou plus. Les pourcentages individuels varient selon les pays.