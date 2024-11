Nouvelles poignées Ergo20 de HOPPE pour coulissants

Habituellement, une poignée HOPPE s’actionne à 90° pour en permettre l’ouverture. Désormais les poignées équipées de la technologie Ergo20 ne nécessitent qu’une manœuvre de 20°. Ce mouvement réduit permet de gagner en ergonomie et de limiter l’effort. La position à 20° assure une manipulation fluide, permettant notamment d’ouvrir plus facilement les coulissants lourds. La position à 20° de la poignée au lieu de 90° permet une ouverture plus large du coulissant.