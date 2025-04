L’année 2025 marque les 10 ans de Swao et ses innovations. Dans son nouveau catalogue, les finitions bois sont mises en avant, tout comme les outils domotique. Les détails.

En 2025, Swao, marque de menuiseries multi-matériaux et sur-mesure, fête ses 10 ans. Pour marquer le coup, le fabricant diffuse son catalogue de nouveautés 2025. Explorons les tendances.

Les finitions bois à l’honneur

En témoignent la dernière conjoncture TBC Innovations, les menuiseries se diversifient niveau coloris. Swao ne déroge pas à la règle, en proposant de nouvelles gammes de fenêtres en bois et en mixte bois/aluminium.

« Les menuiseries en bois incarnent un savoir-faire authentique et traditionnel, conçues en accord avec les Architectes des Bâtiments de France. Fabriquées selon un assemblage traditionnel à double enfourchement, elles allient robustesse et esthétisme », met en avant la marque. Parmi les finitions, nous retrouvons celle laquage Naboco, garantie 10 ans.

Nuancier de finition proposé dans le catalogue finitions de Swao - Crédit photo : Swao

Les menuiseries PVC plaxées s’illustrent également, à travers 20 nouvelles finitions, dont la Turner Oak, commercialisée en avril 2025.

Des innovations domotique

Le catalogue fait également la part belle aux portes d’entrée en aluminium et en acier. Adaptées à la rénovation, ces solutions peuvent s’accompagner d’I-Secure, dispositif de domotique disponible également sur sa gamme fenêtre Bois à Recouvrement et mixte.

Sans compter la nouvelle commande Amy Sun Protect pour les volets roulants Somfy et un pack clavier à code pour les portes en acier.

Afin d’aiguiller le choix des particuliers et prescripteurs, des pages inspirations ont été élaborées dans le catalogue, enrichies par « des témoignages clients, des conseils pratiques et des QR codes interactifs pour accéder au simulateur de menuiseries », lit-on dans le communiqué.

Exemple d'inspiration menuiseries Swao - Crédit : Swao Portes et fenêtres

D’ailleurs, pour les installateurs, Swao met à disposition des outils de chiffrage actualisés avec les nouveautés. Les tarifs et et devis sont accessibles via leur espace swaopro.fr.

Virginie Kroun

Photo de Une : Swao