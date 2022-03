Extension de garantie 10 ans pièces pompes à chaleur Communiqué | 24.03.22

Atlantic s’engage et lance l’extension de garantie pièces à la carte pour les pompes à chaleurs. Cette offre permet de prolonger la garantie initiale de 2 ans pièces, jusqu’à 5, 7 ou 10 ans. Et cela, pour toutes les pièces y compris les pièces d’usure (échangeur, cartes électroniques, compresseur, corps de chauffe, ballon ECS, etc.).