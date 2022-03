Complexe tout en 1 prêt à poser, Knauf Périboard permet de traiter en une opération simple le pont thermique de soubassement et sa finition extérieure. Bords feuillurés et chanfreinés apportent propreté et élégance à l’assemblage, pour une pose verticale ou horizontale. Les plaques bois/ciment, dont la résistance aux cycles gel/dégel est attestée, peuvent être peintes ou laissées brutes et protègent durablement l’isolation.