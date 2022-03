MAPESOL RENO 3 est le dernier né des ragréages MAPEI. Avec un excellent tendu et sans ponçage, il est spécialement adapté aux anciens supports et à la rénovation. Pratique, son sac bénéficie en plus de l’ouverture facile Sprint. MAPESOL RENO 3 rejoint la gamme MAPESOL, des ragréages entièrement dédiés aux soliers qui répondent aux besoins et aux habitudes de travail de l’artisan sur le chantier.