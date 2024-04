Façades : un nouveau book inspiration disponible

Knauf présente son nouveau book inspiration We Like Aquapanel® Outdoor, une solution dédiée aux façades des constructions neuves, constructions bois ou des rénovations. Nouveaux chantiers, carnets de détails, découvrez toutes les informations utiles à la conception de façades techniques et créatives.

Ce book-magazine regroupe les plus beaux chantiers Aquapanel® Outdoor, en neuf ou en rénovation, en France ou à l’étranger ; un chapitre construction bois à part entière et les données techniques essentielles à la conception de façades avec le système Aquapanel® Outdoor. Aquapanel® Outdoor, le principe Découvrez ou redécouvrez avec les systèmes de plaques ciment AQUAPANEL® Outdoor une solution technique et au besoin très créative pour habiller les façades en construction neuve comme en rénovation. Les plaques AQUAPANEL® Outdoor sont principalement utilisées comme bardage support d’enduit mince ou de briquettes de parement, un système permettant la mise en place d’une isolation par l’extérieur sous bardage ventilé, sur supports maçonnés neufs ou anciens ou encore sur les constructions à ossature bois. Les atouts du système Réaction au feu – Classement A1

Résistance aux chocs – Classement Q4 (selon la norme P0S-302)

Résistance à l’eau Pour quelles applications l’utiliser ? Les bardages ventilés sur supports maçonnés ou construction à ossature bois

Les vêtages résistants aux chocs et au vandalisme, notamment en rez-de-chaussée

Les plafonds extérieurs

Le traitement des allèges en rénovation

La protection au feu des structures en construction bois En construction neuve ou en rénovation, pour tous types de bâtiments, AQUAPANEL® Outdoor habille les façades de tous les projets. Découvrez l’intégralité du book We Like Aquapanel® Outdoor. Pour en savoir plus exit_to_app