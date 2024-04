Réforme MaPrimeRénov’ : ce qui change pour les artisans à partir du 15 mai

Au début du mois d’avril, le gouvernement est revenu sur ses positions et a acté un rétropédalage temporaire de la de la réforme MaPrimeRénov’, pour revenir au dispositif d’origine, celui de 2023. Ce retour en arrière sera effectif à partir du 15 mai 2024 et impliquera des changements sur le marché de la rénovation énergétique, pour les artisans et pour les particuliers.

Pour vous, TEKSIAL fait le point sur les règlementations actuelles, les changements à compter du 15 mai, les incidences sur le marché et les implications pour les professionnels du bâtiment.

La réforme 2024

Le 1er janvier est entrée en vigueur la réforme 2024 de l’ANAH concernant le dispositif MaPrimeRénov’.

Celle-ci prévoyait d’une part un ajustement du calendrier des aides pour les passoires thermiques et hauts revenus, et d'autre part des changements concernant les conditions d’obtention des aides.

Un retropédalage qui laisse plus de souplesse

À compter du 15 mai, la réforme va de nouveau évoluer pour revenir vers un dispositif plus souple pour les particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique.

D’une part, la règlementation obligeant les passoires thermiques et hauts revenus à entamer un parcours de rénovation globale au lieu de mono-travaux est suspendue. Ces deux catégories pourront donc de nouveau effectuer des travaux d’isolation ou de chauffage sans passer par une rénovation d’ampleur.

Par ailleurs, il ne sera d’ailleurs plus nécessaire de fournir un audit énergétique ou un DPE pour avoir accès aux aides pour les mono-gestes.

Le retour au dispositif 2023 à partir du 15 mai s’explique en partie par la mise en place très soudaine de la réforme 2024, qui a empêché la filière de s’organiser de façon optimale pour accompagner les particuliers dans leurs travaux ces derniers mois. Par ailleurs, cette réforme intervient dans marché tendu non favorable à la rénovation énergétique et encore moins à des travaux d’ampleur, la hausse des taux d’intérêt et l’inflation ne poussant pas les français à rénover.

Malgré ce rétropédalage, l’état entend bien atteindre ses objectifs de rénovation d’ici la fin de l’année. Il est également à noter que cette décision n’est que temporaire, et que la réforme devrait être remise en place au début de l’année 2025.

Des opportunités pour le marché et pour les artisans

Malgré les changements consécutifs sur ce début d’année, cette décision pourrait être bénéfique pour le marché, qui sera moins contraignant pour les particuliers qui pourront de nouveau envisager des travaux chez eux sans voir le budget grimper.

Pour les professionnels du bâtiment, cela représente de nouvelles opportunités en mono-travaux, les chantiers d’isolation ou de chauffage devraient se multiplier et on peut s’attendre à une hausse de commandes durant les prochains mois, avant que la réforme ne soit redurcie au début de l’année 2025.

