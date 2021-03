Insipiration "au soleil dans sa maison", dedans ou dehors... Pourquoi Choisir ?

La véranda, qui allie l’intérieur et l’extérieur de son lieu de vie, fait partie intégrante de la maison tout en étant créatrice de lien avec le jardin.

Véritable ouverture vers l’extérieur, elle permet d’imaginer un espace lumineux, une pièce pour profiter des belles journées d’été en famille ou entre amis proche de la nature environnante.

La fraicheur de jour, la chaleur en soirée

Grâce à une bonne isolation, la véranda aide à passer les chaudes journées d’été dans un espace aux températures agréables car elle régule à la fois la chaleur et la lumière naturelle. Elle permet également de savourer les soirées d’été en conservant la chaleur des doux rayons de soleil de la journée.



Grâce à de grandes ouvertures et un double vitrage, elle fait gagner en luminosité toute la maison, procure la sensation de vivre dans une belle superficie et permet de bénéficier d’une isolation sonore parfaite pour se détendre, de jour comme de nuit.

Focus sur la véranda Nature de Vie & Véranda, synonyme de confort tout l’été

La véranda Nature est une extension en bois et toit traditionnel. Elle obtient la même performance thermique qu’une extension avec une réalisation et une pose rapide. C’est une solution adaptée pour agrandir sa maison tout en gardant le style, l’architecture de cette dernière : avec tuiles ou ardoises selon la région et autres matériaux traditionnels de couverture. Sans oublier la possibilité de choisir entre 8 coloris et 2 styles (Ebénista bois blanc lumière et Aluminium gris antique).



Côté confort thermique et phonique, là encore, c’est une réponse idéale. Le soin apporté aux produits d’isolation sélectionnés par Vie & Véranda, ainsi que la qualité de la toiture façonnée avec des tuiles ou ardoises, assure une pièce confortable en toutes saisons. Une technique qui apporte une isolation optimale, une économie d’énergie et un plus grand confort phonique.

