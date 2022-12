Profiter de la fin d'année pour s'évader à la montagne

Inauguré en septembre 2017 à Metz, Convivium est un lieu de vie, de convivialité, d’innovations et de transmission ouvert à tous, construit au cœur du croissant dynamique Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg. Expert en constructions bois et en solutions de rénovation à haute performance énergétique, INNOV’HABITAT® a choisi les verrières modulaires VELUX, du fait de leur performance élevée et du potentiel d’ouverture du bâtiment sur le ciel, pour répondre aux différents enjeux du projet.