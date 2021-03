VIE ET VERANDA

Créée en 1984, Vie & Véranda est une PME familiale spécialisée dans la conception et la fabrication de vérandas, extensions et de pergolas premium, sur mesure et personnalisées, alliant l’aluminium et le bois et prêtes à poser.

Fabricant 100% français, Vie & Véranda, installé à Feyzin (69), dispose de 10 000 mètres carrés dédiés à la production.

Un réseau de 30 franchisés répartis sur 50 départements français assure la commercialisation des vérandas et des pergolas de la marque. Plus de 2000 vérandas sont conçues, fabriquées et posées chaque année.

Membre du Club BPI France Excellence depuis 2010, VIE & VÉRANDA s’impose clairement dans le segment haut de gamme de son secteur d’activité et s’associe à des partenaires de grande qualité tels que Saint Gobain pour ses vitrages ou Sherwin Williams pour ses lasures bois.

VIE & VÉRANDA dispose également de la Certification QUALICOAT pour la qualité du laquage de ses produits, de la certification CEKAL pour la qualité de ses vitrages et du label PEFC pour le bois utilisé, permettant d’assurer la traçabilité et la pérennité des ressources forestières.

Grâce à une phase d’investissements déclenchée en 2016, VIE & VÉRANDA confirme sa place parmi les leaders du marché de la véranda et poursuit son développement, avec l’ouverture de nouvelles agences en France et la mise au point d’innovations uniques et brevetées, telles que la nouvelle véranda Équilibre.

Le savoir-faire de VIE & VERANDA :