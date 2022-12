Vie & Véranda, une franchise avec qui se lancer

Cette rentrée, Vie & Véranda, le fabricant de vérandas, extensions, pergolas et auvents haut-de-gamme, a misé sur une communication vidéo moderne et dynamique pour présenter son concept en franchise. Intitulées “Parlons franchise”, ces trois vidéos, à destination des collaborateurs et futurs franchisés du réseau, sont l’occasion pour l’enseigne de faire une analyse du marché de la véranda et de l’habitat individuel tout en mettant en avant les raisons de choisir Vie & Véranda pour se lancer en franchise.

Une approche technique et théorique complète

Pour faire un tour d’horizon de l’entreprise et de son marché, Lucas Pinoncély (Président Vie & Véranda), Maxime Beaujard (Directeur du réseau) et Vrège Jeloyan (Directeur opérationnel) ont été interrogés autour de trois thématiques : l’aventure Vie & Véranda, les valeurs qui définissent l'entreprise et le métier de franchisé au sein de l’enseigne.



Ces échanges sont le reflet d’une stratégie d’entreprise aboutie et fiable en mesure de proposer, à qui le souhaite, la possibilité de se lancer dans l’aventure de la franchise.

Trois bonnes raisons de sauter le pas de la franchise avec Vie & Véranda

1 - Choisir la franchise Vie & Véranda pour son expertise inégalée depuis 1984

L’entreprise a toujours privilégié la qualité à la quantité. Sur le marché, les innovations techniques sont nombreuses mais les modèles haut-de-gamme d’extension véranda en bois avec une charpente traditionnelle (se rapprochant esthétiquement et qualitativement d’une maison) se distinguent de la concurrence. Les process de fabrication développés par la marque sont uniques pour des projets 100 % sur-mesure.

Les gammes Vie & Véranda répondent aux préoccupations actuelles du marché et s’inscrivent dans l’air du temps d’un habitat économe en énergie, en 2022, l’enseigne a investi 450 000 € dans la R&D.



“ L’ADN de l’entreprise, à savoir ne travailler que deux matériaux (bois et aluminium) la positionnent sur la tranche haut-de-gamme du secteur. Plus qu’une véranda “classique”, nous avons appris à marier ces deux matériaux et cela a été un véritable défi. La gamme Équilibre qui est notre gamme phare a d'ailleurs fait l’objet d’un brevet technique. ” explique Vrège Jeloyan, directeur opérationnel chez Vie & Véranda.

2 - Se lancer avec Vie & Véranda pour son accompagnement clé en main et son modèle économique viable

Le domaine de la véranda est ouvert à tous types de profils, seule une appétence pour les métiers liés à l’amélioration de l’habitat est nécessaire. Chez Vie & Véranda, le système d’intégration des nouveaux franchisés du réseau repose sur un accompagnement personnalisé (formations commerciales, techniques, accompagnement terrain…) et ce, pendant toutes les étapes du projet : du type de local à la zone de chalandise en passant par le business plan et la recherche de partenaires de financement, rien n’est laissé au hasard. Chaque franchisé a sa propre agence et couvre un territoire exclusif pour commercialiser les produits. Aujourd’hui, on compte 43 points de vente Vie & Véranda implantés sur le territoire français.



“ Le modèle de la franchise offre la possibilité de se lancer dans un projet entrepreneurial, en s’appuyant sur un industriel qui connaît le secteur depuis longtemps et qui met à disposition des outils et formations pour que chacun puisse s’approprier la marque. ” poursuit Lucas Pinoncély, président de l’entreprise.

3 - Vivre une aventure humaine avant tout avec Vie & Véranda

Pour se lancer en franchise, il faut s’entourer des bonnes personnes. Des profils différents et complémentaires apportent une diversité intéressante dans les différents services où collaboration et entraide sont des mots d’ordre. Chaque franchisé a un rôle à jouer dans l’entreprise en conseillant et en accompagnant au mieux ses clients. Être un collaborateur Vie & Véranda rime avec créativité et épanouissement personnel et professionnel.



“ Un candidat qui entre chez Vie & Véranda ne peut pas se rendre compte en amont de toutes les expériences que l’on peut vivre une fois que l’on y est. ” sourit et conclut Maxime Beaujard, Directeur Réseau Vie & Véranda.

