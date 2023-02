Faites le choix d’un assureur innovant !

Que vous soyez entrepreneur du bâtiment, acteur de la maîtrise d’œuvre ou de la maîtrise d’ouvrage, il est indispensable que vous choisissiez, pour votre activité professionnelle, un assureur construction qui soit innovant.



Les métiers du BTP évoluent constamment. Certaines évolutions se font sous l’impulsion du cadre législatif et réglementaire ou de l’apparition de nouveaux métiers ou encore de nouvelles techniques ; d’autres sont la conséquence de changements profonds en matière économique ou sociétale comme par exemple l’usage généralisé de l’informatique et d’internet et la multiplicité des échanges électroniques qui ont eu pour conséquences le développement de la cyber criminalité.

Les risques cyber touchent les entreprises quelle que soit leur taille et peuvent avoir de lourdes conséquences sur leur fonctionnement et sur leurs résultats financiers.



Le rôle de l’assureur construction étant d’accompagner les professionnels du BTP dans les évolutions de leurs métiers, il est amené à assurer en permanence de nouveaux risques et à adapter régulièrement son offre assurantielle.

C’est exactement le cas avec le risque cyber : l’assureur doit pouvoir apporter des solutions concrètes et adaptées pour aider ses assurés à faire face aux conséquences d’une attaque cyber et leur permettre de reprendre leur activité au plus vite.



Le contrat d’assurance CYBER RISQUES de SMABTP répond à cette nécessité en proposant une solution très complète pour une protection maximale.



Par ailleurs, SMABTP a été le premier assureur à proposer une garantie permettant de couvrir les données numériques d’un chantier telles que maquettes numériques, informations techniques du bâtiment, estimatifs, métrés et bénéficiant à l’ensemble des intervenants du chantier.

