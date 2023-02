Stabilisation d'une copropriété en zone montagneuse et inaccessible

La plus grande difficulté pour mener à bien ce chantier a été l’accessibilité. Afin d'acheminer tous les équipements à l'amont de l'ouvrage, il était nécessaire d’utiliser un héliportage car aucune route ne desservait cette copropriété.



De plus, il fallait intervenir depuis les vides sanitaires pour agir sur les fondations sous-jacentes car le bâtiment était ancré dans le talus.



Le procédé URETEK Deep Injections® a permis de traiter l’entièreté de l’ouvrage grâce à la méthode d’injections multipoints permettant le traitement de l’intégralité des fondations de manière régulière, homogène et plus dense qu’une injection fixe.



Grâce à une préparation minutieuse, induite par les spécificités du chantier et notamment ses contraintes d’accessibilité, cette intervention aura duré seulement 11 jours.

