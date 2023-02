La laine de verre est-elle saine et sûre ?

Utilisées pour l'isolation du bâtiment depuis plus de 85 ans, les laines de verre commercialisées en France par Isover sont des produits fiables et sûrs, à fabriquer, à installer et à utiliser.



En 2001, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) qui dépend de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) a reclassé toutes les laines minérales, quelques soient leur date de fabrication, du groupe 2B au groupe 3, à savoir « ne pouvant pas être classé comme cancérogène pour l’homme », soit dans la même classification que le thé par exemple. De plus, les laines de verre Isover sont certifiées par tierce partie indépendante, l'EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Product) qui garantit dans la durée que les produits en laine minérale mis sur le marché sont exonérés de cancérogénicité pour l'homme au sens de la Directive européenne 97/69/CE. Cette certification garantit que les laines minérales ne présentent pas de risque pour la santé des utilisateurs.



Isover invite toutefois les poseurs à respecter quelques précautions pour la pose de ses isolants à base de laine de verre. Ce sont des conseils applicables à tout chantier :

Ventiler le lieu de pose lorsque cela est possible

Nettoyer le chantier à l'aide d'un aspirateur

Dans un endroit non ventilé, porter un masque jetable en cas de travail au-dessus de la tête

Porter des lunettes de protection

Respecter la réglementation sur les déchets

Couvrir les parties du corps exposées

Sur ce dernier point, se couvrir évite le contact avec les poussières de verre qui peuvent gratter et piquer, un phénomène mécanique qui disparaît après un lavage à l’eau froide.

