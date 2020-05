La fenêtre plane pour toit plat DXW est la solution idéale pour l’aménagement d’un toit terrasse. Elle permet d’obtenir une surface plane sur le toit tout en conservant les paramètres d’une fenêtre de toit fixe.

Grâce à sa construction spéciale, sa capacité de charge renforcée et sa couche antidérapante, il est possible de marcher sur la fenêtre et ainsi de se déplacer librement sur la terrasse. L’utilisation de la fenêtre DXW permet de créer une surface exploitable, sans être dérangé par le contour en saillie des fenêtres de toit ou puits de lumière.

La fenêtre DXW remplit parfaitement sa principale fonction, en permettant un apport de lumière naturelle.

Les fenêtres pour toit plat sont conçues de manière à réduire la perte de chaleur dans les pièces. Les profilés sont remplis d’un matériau isolant, lequel contribue aux bonnes performances d’isolation thermique de la fenêtre.

La fenêtre DXW se caractérise également par son montage simple et rapide. Grâce au feuillard de fixation fourni avec la fenêtre, la jonction entre l’étanchéité et le dormant de la fenêtre est davantage simplifiée et pérenne.

La fenêtre DXW est disponible en triple vitrage, coefficient Ug = 0,5 W/m2.K