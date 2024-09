Fenêtre de toit FTT : excellente isolation thermique et confort d’utilisation

Cette fenêtre dipose d'un axe de rotation installé à mi-hauteur de la fenêtre, ce qui permet à des personnes de grande taille de rester debout en dessous de celle-ci lorsqu'elle est ouverte. Un mécanisme de contre balancement à ressort permet des positions d'ouverture en continu dans un angle de 0° a 45°. La grande surface vitrée de la fenêtre de toit assure un éclairage naturel et l'axe de rotation décentré vers le haut agrandit considérablement l'effet loggia.

Le vitrage est placé dans un cadre conçu spécialement. Les profilés en bois sont plus larges que dans le cas d'une fenêtre standard. Cette construction minimalise le phénomène des ponts thermiques et améliore la performance thermique de la fenêtre.

Plusieurs modèles au choix :

FTT U8 Thermo : quadruple vitrage passif U8 - fenêtre avec les meilleures performances thermiques sur le marché, obtenues en utilisant le raccord d'étanchéité EHV-A AT Thermo (Uw = 0,58W/m2K).

FTT U6 : triple vitrage super thermo isolant U6 (Uw = 0,80W/m2K)

FTT R3 : triple vitrage super thermo isolant R3 (Uw = 0,81 W/m2K)

