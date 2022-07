Firestone Building Products enrichit sa gamme EPDM SA et investit le marché des façades avec la nouvelle membrane d'étanchéité auto-adhésive RUBBERWALL™ EPDM SA

L’année 2022 constitue un tournant historique pour Firestone Building Products, qui a dévoilé en juin dernier sa future nouvelle identité, Elevate™, division de Holcim’s Building Envelope, qui seront effectives au 3 octobre prochain à l’occasion de BATIMAT. La nouvelle identité du groupe réunit les marques parmi les plus fiables dans le secteur de la construction. Elevate™ symbolise l'engagement continu de Holcim de créer des solutions de construction avancées de qualité supérieure et innovantes.

Le spécialiste de l’étanchéité EPDM des toitures terrasses depuis plus de 40 ans, met aujourd’hui son expertise au service des façades. Il dote son offre auto-adhésive « SA » d’une nouvelle membrane RUBBERWALL™ EPDM SA qui assure l’étanchéité à l’air et la protection contre les intempéries des façades ventilées sous bardage. Dédiée au marché résidentiel, RUBBERWALL™ EPDM SA convient aussi bien aux ossatures bois qu’aux structures métalliques dans le cadre d’une extension de maison, d’une création de garage ou d’une rénovation énergétique des façades. Elle est commercialisée dans une variété de largeurs, allant de 10 à 60 cm, pour une épaisseur de 0,85 mm et d’une longueur de 20 m.

Secure Bond : une nouvelle génération de membrane d’étanchéité EPDM auto-adhésive : un gage de confort et d’économies

À l’heure où les entreprises de pose, maîtres d’œuvre et d’ouvrage sont à la recherche de toujours plus de facilité de mise en œuvre et de durabilité, la nouvelle génération de membranes d’étanchéité auto-adhésives développées par Firestone Building Products leur garantit les deux. Cette technologie assure une forte adhérence uniforme et pérenne sur l’intégralité de la membrane d’un bord à l’autre.



Elle regorge d’atouts pour le poseur : la mise en œuvre est rapide et simple. Il suffit de décoller le film protecteur. Un gain de temps mais également de productivité améliorée. Fini l’application de colle ! Le nombre d’outils nécessaires est réduit à une marouflette, une paire de ciseaux et un cutteur.

En moyenne, deux professionnels suffisent à mettre en place une membrane (soit 2,5 fois moins que pour un système traditionnel). La colle étant directement intégrée dans le produit, nul besoin de déplacer des seaux de colle, réduisant les déchets sur le chantier.



BATIMAT sera l’occasion de présenter en avant-première le déploiement de cette technologie sur les solutions :

RUBBERWALL™ EPDM SA ,

, RUBBERGUTTER™ EPDM SA ,

, RUBBERGARD™ EPDM SA.

RUBBERWALL™ EPDM SA : une membrane auto-adhésive haute en performances

Élastique et durable en toutes circonstances :

Le monde est soumis à des évènements climatiques extrêmes, les solutions d’étanchéité se doivent plus que jamais de résister aux intempéries. RUBBERWALL™ EPDM SA ne contient aucun plastifiant ou antioxydant pouvant provoquer son vieillissement prématuré. Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente ou même en cas de canicule, les bandes RUBBERWALL™ EPDM SA conservent leur souplesse, 300%, s'adaptant ainsi aux mouvements structurels et thermiques du support. Le matériau EPDM possède une durée de vie éprouvée de plus de 50 ans, qui contribue à la longévité des bâtis.

Écologique et certifiée :



L’un des atouts de la membrane RUBBERWALL™ EPDM SA est qu’elle ne nécessite pas d’application de colle sur site. L’impact de la production de déchets créés par des seaux ou des bidons d'adhésif vides est réduit. L’exposition aux COV (Composés Organiques Volatils) s’en trouve également limitée, contribuant au respect de la santé des installateurs.



Les membranes RUBBERWALL™ EPDM SA sont fabriquées en Europe dans l'usine EPDM de Firestone Building Products à Terrassa (Espagne). Ce site est certifié ISO 9001 (management de la qualité) et ISO 14001 (management de l’environnement).



Le [+] esthétique :



Afin de donner une apparence plus structurée aux façades, les architectes peuvent faire le choix d’un bardage à joint ouvert (cassettes en zinc, lames de bois à claire voie, ardoises...). Telle une ombre derrière l’habillage, la couleur noire de l’EPDM s’efface, quel que soit l’élément décoratif installé. Au-delà de la protection optimale de la structure, la membrane RUBBERWALL™ EPDM SA vient ainsi la dissimuler parfaitement.



Découvrez le produit en vidéo :

