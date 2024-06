Forbo Flooring enrichit sa gamme de sols textiles avec Flotex Advance & Flotex Colour

Au-delà de ces performances avérées, la gamme Flotex se réinvente sans cesse et se démarque encore aujourd’hui par une toute nouvelle collection, Flotex advance, qui présente l’avantage d’une mise en œuvre plurielle, en dalles (pose poissée) mais également en lés, format bénéficiant désormais de l’innovante construction Flotex next 100 % libre (donc sans colle ni adhésif), sachant que la pose collée de ces lés demeure possible. Autres signes distinctifs, ses deux décors, Latitude (13 coloris), inspiré des filigranes, et Code (26 coloris), axé sur la typographie, insufflent de l’audace aux projets d’agencement, dans un esprit des plus contemporains. Par ailleurs, toutes les références Flotex advance ont la possibilité d’être recolorées sur-mesure, un atout si une franchise d’hôtels ou de boutiques prescrit un code couleur spécifique à décliner.

Enfin, cette nouvelle collection Flotex advance joue d’harmonie avec une autre collection de caractère, Flotex colour, dont les décors Calgary (au motif nuageux), Metro (trompe-l’œil « effet tissé ») et Penang (subtilement ligné) s’adaptent idéalement à nombre de segments : bureaux, hôtellerie-restauration, espaces de loisirs ou d’enseignement, EHPAD....

Flotex advance code tempest Flotex advance latitude linen et latitude tempest

Flotex advance, un nouveau pas design vers la pose libre

La collection Flotex advance, intégralement disponible en stock, propose deux décors inédits qui allient esthétique et fonctionnalité. Qu’il s’agisse du design finement ligné de Latitude, inspiré des filigranes, ou de celui presque en relief, façon typographie, de Code, tous deux confèrent une ambiance à la fois élégante et lénifiante aux espaces qu’ils parent. Audacieux, tout en jouant la carte du raffinement, l’effet bien-être qu’ils procurent est immédiat et les agencements s’inscrivent résolument dans un esprit très contemporain.

Autre aspect décoratif, tous les motifs de Flotex advance peuvent bénéficier d’un service de recoloration personnalisé, en lés à partir de 50 m2 et en dalles à compter de 200 m2. Il suffit d’indiquer sa référence Pantone, NCS ou RAL, un échantillon étant envoyé en retour pour valider le rendu.

En droite ligne de son concept exclusif Fast Flooring, prévalant une mise en œuvre sans colle ni adhésif, Forbo Flooring offre à Flotex advance la possibilité d’une pose 100 % libre, dans sa version en lés, grâce à la construction Flotex next. Rappelons que celle-ci combine une seconde armature en fibres de verre garantissant une rigidité et une stabilité dimensionnelle optimales, à l’usage de la bande de jonction caractéristique des revêtements Modul’up, disposée aux jointures sans maintien en périphérie.

Bien entendu, la pose collée en lés ainsi que celle poissée pour les dalles perdurent, afin de pouvoir répondre à toutes les configurations sur chantier.

Flotex advance code nimbus Flotex advance latitude nickel, latitude juniper et latitude grey

Photo à la une : Flotex advance latitude nickel et latitude gull

