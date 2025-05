Forbo Flooring : le catalogue 2025-2026 est arrivé

Disponible en version papier et digitale, ce catalogue rassemble l’ensemble de l’offre Forbo avec une présentation claire, structurée et enrichie de contenus techniques, décoratifs et pratiques : fiches descriptives, chantiers de référence, tableaux comparatifs, conseils de pose, d’entretien et de recyclage.

Une organisation claire et complète

Le catalogue est structuré en 11 onglets thématiques permettant une navigation intuitive :

Tapis de propreté

Marmoleum

LVT

Revêtements PVC hétérogènes U3/U4

Solutions hétérogènes Habitat

Revêtements homogènes

Solutions techniques

Flotex

Solutions textiles

Designers & Sur-mesure

Accessoires

Chaque onglet propose une vision détaillée des produits, leurs performances techniques et environnementales, leurs applications, ainsi que les options de commande d’échantillons et d’accompagnement sur chantier.

Nouvelles collections 2025-2026 : durabilité, performance et design

Parmi les nouveautés majeures du catalogue :

→ Modul’up | Sarlon trafic

Fabriquée à Reims, cette gamme se décline en quatre constructions complémentaires :

Modul’up trafic et Modul’up compact (pose libre sans colle)

Sarlon trafic 15 dB et 19 dB (solutions acoustiques)

Avec 98 décors exclusifs et jusqu’à 20 % de matière recyclée, elle allie performance, durabilité et liberté créative.

→ Furniture Linoléum

Une nouvelle collection pour l’habillage du mobilier : 24 coloris dont 8 inédits, souplesse d’application, texture naturelle. Idéal pour les cuisines, bureaux, façades, ou agencements sur-mesure.

Et bien d’autres nouveautés à découvrir dans le nouveau catalogue.

Un nouvel onglet « Accessoires » pour une mise en œuvre complète

Colles, primaires, sous-couches, plinthes, outillage… Forbo regroupe désormais toutes les solutions de pose et d’entretien dans un même onglet, pour accompagner les professionnels jusqu’au moindre détail du chantier.

Un catalogue pensé pour les professionnels

Consultable en ligne ou disponible sur demande, le catalogue Forbo Flooring 2025-2026 est bien plus qu’un document technique : c’est un outil stratégique au service des prescripteurs, architectes, artisans, maîtres d’œuvre, gestionnaires de patrimoine ou bureaux d’études.

