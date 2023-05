Fuse Landscape, optez pour un voyage au cœur de la couleur avec les dernières dalles de moquette Tarkett

Concevoir l’espace de travail

Le nouvel espace de travail se veut flexible et modulable. Il doit pouvoir s’adapter à de multiples besoins, personnalités et méthodes de travail. Les nouvelles dalles de moquette DESSO Fuse Landscape de Tarkett permettent de définir des espaces hybrides et des zones de réunion en utilisant des couleurs de transition harmonieuses et pertinentes.

Transitions naturelles et colorées

Puisées dans la nature, les teintes et les transitions fluides ton sur ton intègrent une grande flexibilité dans chaque calepinage, créant ainsi des espaces aux textures douces qui évoquent différents paysages, environnements et saisons. Ces espaces de travail au nuances et textures riches font écho à la nature – la nature humaine.

Un voyage circulaire

S’inspirer de la nature, c’est apprendre des systèmes circulaires qui coexistent dans le milieu naturel.

Chez Tarkett, notre voyage circulaire repose sur les matériaux récupérés et recyclés qui composent nos produits, sur nos processus de fabrication innovants et sur notre engagement à réduire nos déchets et nos émissions de gaz à effet de serre. Tarkett s’engage depuis de nombreuses années pour une meilleure recyclabilité de ses produits, notamment avec son programme gratuit de collecte et de recyclage ReStart®.

Choisir des dalles de moquette Tarkett, c’est donc s’engager pour plus de circularité et diminuer son impact carbone !

