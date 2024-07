Tarkett, spécialiste des revêtements de sols et surfaces sportives, a annoncé ses résultats financiers pour le premier semestre 2024, marqués par une légère baisse de l’activité dans un marché en décroissance, mais note une amélioration de la performance opérationnelle.

Pour le premier semestre 2024,Tarkett a enregistré un chiffre d’affaires de 1 558,7 millions d’euros, en retrait de plus de 3 % par rapport à la même période en 2023. Cette baisse est principalement due à un recul organique de 2,2 % et à des effets de change défavorables, notamment la dépréciation du rouble (monnaie russe) et du dollar.

Un résultat net de 18 millions d’euros

Malgré cette baisse de chiffre d’affaires, l’EBITDA ajusté a progressé de 17,5 % pour atteindre 148,2 millions d’euros, représentant 9,5 % des ventes contre 7,8 % au premier semestre 2023. Le segment Sport a lui aussi maintenu un chiffre d’affaires stable à 429,3 millions d’euros. L’EBITDA ajusté a progressé à 48,6 millions d’euros, soutenu par des prix de vente stables et des coûts de matières premières favorables. Ces augmentations sont attribuables à la réduction des coûts des matières premières et à des actions de productivité efficaces.

Les résultats financiers consolidés montrent un résultat net de 18 millions d’euros, contre 2,8 millions d’euros en 2023.

Le 3 juillet dernier, Tarkett a acquis Classic Turf & Tracks, une société spécialisée dans la construction de terrains de sport, consolidant ainsi sa position dans les États du Nord-Est des États-Unis et renforçant son offre de terrains de tennis.

Pour le reste de l’année 2024, Tarkett anticipe la poursuite des défis dans le secteur des revêtements de sols, notamment en raison des taux d’intérêt élevés et de l’inflation persistante. Cependant, le groupe reste optimiste quant à sa capacité à maintenir une bonne performance opérationnelle grâce à des initiatives de réduction des coûts et d’optimisation de la productivité.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock