Les bâtiments jouent un rôle essentiel dans notre santé. La pollution de l’air intérieur, la mauvaise qualité de l’éclairage ou encore les problèmes de température ou de climatisation peuvent incommoder les occupants. Pour les entreprises, cela se traduit souvent par une baisse de la productivité : il a ainsi été montré que les niveaux élevés de CO2 ont un impact défavorable sur la prise de décisions.

Avec le Covid-19, un nouvel enjeu est apparu, et les bâtiments sains s’imposent désormais comme des armes de poids pour lutter contre la propagation des micro-agents pathogènes.



C’est pour améliorer la qualité de l’air et le bien-être dans tous les cadres de vie, bureaux, domiciles, écoles, salles de sport, hôpitaux, magasins ou musées, que G-ON lance son offre G-ON Life.



En surveillant des paramètres comme la qualité de l’air intérieur et de l’eau, le confort thermique et la présence de pathogènes (risque Covid), cette offre permet de préserver la santé des occupants et de leur apporter davantage de confort.

Une approche basée sur les données de terrain

G-ON Life est une approche de terrain, axée sur la collecte et le contrôle des données, de manière ponctuelle ou continue. Elle repose sur des indicateurs fiables et des mesures in situ réalisées par les experts de G-ON.



Cette offre s’adresse à tous les lieux de vie et de travail, et répond à différents enjeux liés au renouvellement de l’air : la conformité réglementaire, les objectifs RSE, et le risque COVID. Les bénéfices de G-ON Life sont nombreux : l'offre permet à la fois d’augmenter le confort et la santé des usagers, la compétitivité des entreprises, et la valeur des actifs immobiliers.

Des mesures fiables

L’équipe de G-ON sélectionne un matériel adapté pour effectuer des mesures selon les protocoles les plus fréquemment développés (normes réglementaires, labels, certifications HQE, BREEAM et WELL) et les bonnes pratiques fondamentales (étalonnage, témoins et consignes d'utilisation)



Elle prend en compte un large éventail de paramètres :

La qualité de l’air intérieur et extérieur : dioxyde et monoxyde de carbone, benzène, formaldéhyde, composés organiques volatiles, particules fines, ozone et dioxyde d’azote

La qualité de l’eau : potabilité, légionelle et réseau technique de chauffage

Le confort thermique, le confinement de l’air et le renouvellement, par une évaluation des moyens d’aération et des débits de ventilation

Le confort lumineux

La surveillance sanitaire, avec des prélèvements SARS-CoV-2 dans l’air et sur les surfaces

Des solutions pertinentes générées par des mesures statiques et dynamiques

L’équipe de G-ON adapte la méthode de mesure aux besoins de chacun de ses clients. Les mesures statiques permettent ainsi de mesurer la conformité d’un bâtiment, afin de répondre aux certifications, labels et obligations réglementaires.



Les relevés dynamiques, dans le cadre d’un monitoring, sont effectués en continu. Ce suivi régulier des bâtiments permet à G-ON de proposer des solutions pertinentes et efficaces à ses clients. « Nous avons traité des plaintes d’occupants qui avaient peur que l’air des salles de réunion et des bureaux soit pollué. Nos outils de mesure ont permis de constater qu’effectivement le taux de CO2 grimpait en flèche lorsque les usagers se réunissaient », raconte Florian Biamba, le responsable développement de G-ON Life.

Suite à cette intervention, G-ON a pu proposer des mesures immédiates comme l’aération en cas de confinement d’air, et des solutions plus durables, comme la régulation des débits d’air.

G-ON : une expertise reconnue

La création de G-ON Life a été rendue possible grâce à l’arrivée de Florian Biamba, un ingénieur technico-commercial spécialisé dans l’analyse des polluants dans les environnements intérieurs qui a travaillé pendant neuf ans au sein du laboratoire Wessling.



« Cette offre est complémentaire de l’activité historique de G-ON », explique Thierry Lacroix, le président et associé-fondateur de G-ON. « Elle nous permet de porter notre attention sur la mesure et le terrain : nous pouvons proposer à nos clients de s’engager sur des niveaux de qualité d’air ou de confort dans les bureaux à partir d’indicateurs fiables », poursuit-il.



G-ON est par ailleurs un des premiers vérificateurs WELL accrédités en France. Le WELL est une certification américaine utilisée à l’échelle mondiale dans plus de 15 000 projets, qui a pour but d’améliorer la santé dans les bâtiments.



En plus de ses prestations de surveillance, de mesures et monitoring, G-ON propose à ses clients des formations, vidéos et supports de sensibilisation, qui permettent aux utilisateurs de mieux connaitre et s’approprier les enjeux de santé et de confort.