Alkern conçoit et développe au quotidien des solutions techniques certifiées et éco-responsables qui répondent avec pertinence aux exigences des travaux de voirie, d’infrastructure et de génie civil.

Proche des territoires par ses implantations (55 sites de production) et sa culture d’entreprise, Alkern accompagne les responsables publics et les spécialistes des travaux publics dans l’aménagement de la cité du futur : une ville tout à la fois agréable à vivre et respectueuse de l’environnement.



Avec des solutions techniques innovantes et certifiées, Alkern solutionne chacun de leurs projets urbains. Ainsi, les services techniques d’Alkern s’inscrivent aux côtés des décideurs pour relever les défis posés par l’artificialisation des sols et le développement de l’habitat dense et vertical en ville. Des facteurs à l’origine d’inondations à répétition dans les territoires et de la multiplication des îlots de chaleur dans l’espace urbain. Avec sa gamme O’ dédiée à la création de voies drainantes, Alkern offre un ample choix de solutions certifiées qui limitent ces phénomènes et leurs conséquences néfastes.

L’artificialisation des sols, amplificateur des inondations

L’artificialisation des sols en France ne cesse de progresser. Entre 2006 et 2015, elle a cru de 1,6% par an et, désormais, ce sont 9,3% du territoire hexagonal qui sont recouverts d’un matériau imperméable à l’air et à l’eau. Cette perte de perméabilité des terrains s’avère source de conséquences redoutables. L’eau ne s’infiltre plus dans le sous-sol mais reste à la surface pour être immédiatement dirigée vers les collecteurs.



Une simple comparaison suffit à comprendre l’impact de l’artificialisation. En effet, si on considère généralement que dans une zone naturelle, 50% des eaux de pluies s’infiltrent dans les sols, 40% s’évaporent et 10% restent en surface, en revanche en zone urbaine, 15% seulement s’infiltrent, moins de 30% s’évaporent et 55% restent à la surface. Aussi, à chaque épisode de fortes précipitations dans les zones aux sols artificialisés, les outils de collecte d’eau tout comme les cours d’eau débordent très vite, créant des inondations à répétition.

Un démultiplicateur des îlots de chaleur urbains

L’apparition d’îlots de chaleur en ville est un phénomène reconnu. Lié à la densité en bâtiments et particulièrement en bâtiments construits en hauteur qui absorbent plus de chaleur, cet environnement crée un dôme thermique sous lequel les températures sont plus élevées que dans les zones moins urbaines, notamment la nuit.

L’évaporation de l’eau permet de réguler ces excès de température et rafraîchit naturellement les espaces. Or, l’artificialisation des sols fait ruisseler immédiatement les eaux de pluie vers les collecteurs souterrains, empêchant le lent et rafraîchissant processus d’évaporation.

Alkern rend aux voiries et espaces publics une fonction drainante

Les solutions Alkern pour perméabiliser les espaces publics, qu’ils soient dédiés au trafic de véhicules, au stationnement, ou à un usage piétonnier sont regroupées au sein de sa gamme O’ et se déclinent en trois types d’offres.

LES DALLES D’INFILTRATION

Grâce aux alvéoles qui les composent, ces dalles offrent des zones perméables, drainantes, végétalisables et donc parfaitement aptes à lutter contre les îlots de chaleur.



Hydrodalle

Utilisée en module complet (50 x 25 x 13 cm) ou en demidalle (25 x 25 x 13 cm), Hydrodalle stabilise tous les espaces urbains (voiries de véhicules légers, utilitaires, y compris sur le passage et le stationnement pour poids-lourds et camions de pompiers - pour la demi-dalle -, tout en affichant un coefficient de perméabilité extrêmement performant (K> 65 000 l/s/ha en remplissage par gravillons). Manuportable et facile à mettre en oeuvre, Hydrodalle s’adapte à tous les projets paysagers puisque ses alvéoles peuvent être engazonnées ou emplis de gravillons (blancs pour limiter l’effet albédo par exemple ou colorés pour un rendu créatif).



En plus de sa fonction stabilisante, Hydrodalle assure une perméabilité importante (35,8 % de vide) et permet de créer une délimitation aisée des espaces en mixant les matières.



Betogreen