Malgré une légère baisse de son chiffre d’affaires en 2024, le groupe Alkern affiche des ambitions solides à l’horizon 2030 : doublement de ses effectifs, croissance externe, réduction de 30 % de son intensité carbone et acquisition stratégique par Holcim. De quoi affirmer sa place parmi les poids lourds du béton préfabriqué.

Le climat morose que connaît le secteur du BTP n’empêche pas le groupe Alkern d’avoir de fortes ambitions pour les mois et années à venir. Malgré un chiffre d’affaires de 246 millions d’euros en 2024, en légère baisse de -5,4 % par rapport à l’exercice 2023 (260 millions d’euros), l’entreprise spécialisée dans la préfabrication d’éléments en béton s’attend à voir ses chiffres gonfler d’ici à 2030.

« D’ici à 2030, nous tablons sur le quasi-doublement du nombre de nos collaborateurs (environ 1 000 collaborateurs aujourd’hui, le groupe espère en compter 1 800 à la fin de la décennie), avec un CA lui aussi doublé, à environ 500 millions d’euros. Cette progression, qui devrait s’appuyer en partie par un retour du marché du bâtiment à une certaine normalité, passent par le maintien d’une stratégie de croissance par acquisition », ambitionne Xavier Janin, président de Alkern.

Baisser de 30 % l’intensité carbone d’ici 2030

Les objectifs de l’industriel ne concernent pas uniquement le portefeuille. Alkern s’attèle également à réduire son bilan carbone.

Actuellement, l’industriel affiche une intensité carbone d’environ 1,2 kg CO2 eq/euros de CA pour les 7 000 références que compte son éventail d’offres. Pour 2030, l’entreprise vise un équivalent de 0,85 kg CO2 eq/euro de CA, soit une baisse drastique de 30 % par rapport à 2023.

Gage de ces ambitions, l’entreprise compte aujourd’hui 47 sites certifiés ISO 14001. Une politique d’amélioration continue, qui vise à réduire son empreinte carbone et environnementale, et qui s’incarne notamment au travers de la maîtrise des ressources de l’industriel (éco-design, intégration de matières premières recyclées, mesure puis baisse des prélèvements en eau…), mais également par l’optimisation des liants en taux et en poids carbone/tonne.

En 2024, près de ⅔ des sites sans accident

Outre son bilan carbone, Alkern met également les bouchées doubles sur la sécurité de ses collaborateurs. L’industriel a pour objectif le zéro accident. À noter qu’en 2024, près de ⅔ des sites ont atteint cet objectif, et que plus de 25 sites affichent plus de 1 000 jours sans accident, avec un record actuel à plus de 8 000 jours sur un de ses sites, soit près de 22 ans.

Pour inciter tout un chacun à la prudence, Alkern a mis en place, il y a quelques années, une célébration organisée sur chaque site dès qu’il atteint un multiple de 1 000 jours sans accident, dont la plantation d’un arbre, évocateur d’un avenir durable selon la marque.

Un projet d’acquisition pour accélérer la stratégie Alkern

Le projet d’acquisition d’Alkern par Holcim, annoncé courant mai, devrait bien aider l’industriel français à réaliser tous ces objectifs. Actuellement soumis à validation de l’autorité de la concurrence, ce projet s’inscrit dans la stratégie Holcim NextGen Growth 2030, qui vise à accroître sa présence dans les solutions de construction pour que cette activité représente 50 % de son CA total d’ici 2030.

Alkern bénéficiera ainsi des apports d’Holcim, qui lui assure le maintien de son autonomie, de ses équipes, comme de sa marque et de son modèle économique. À l’instar d’autres industriels français de renom (Lafarge et PRB acquis par Holcim), Alkern bénéficiera de synergies ciblées et d’accès à de nouveaux marchés.

Par Jérémy Leduc

Photo de une : JL (au centre, Xavier Janin, président de Alkern)