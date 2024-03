Geostaff : au cœur de la protection sécurité incendie

Depuis plus de 30 ans, GEOSTAFF s'impose comme expert dans l'univers de la protection incendie. Notre mission : fournir à nos clients des solutions de protection passive incendie à la fois optimales et conformes aux normes les plus exigeantes. Notre gamme étendue, allant des gaines de ventilation et désenfumage aux encoffrements, aux trappes coupe-feu, protection plats carbone au flocage coupe-feu, est conçue avec un seul but : assurer la sécurité de vos biens et des personnes jusqu'à l'intervention des services d'urgence. La qualité et l'efficacité sont les piliers de notre engagement pour votre protection.