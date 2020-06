Un nouvel arrivant avec déjà 30 ans d’expérience métier. LTPS, spécialiste depuis plus de 30 ans du matériel de topographie de pointe, et Geopixel, pionnier des logiciels de topographie, s'associent pour créer geotechONE.

Cette alliance permet ainsi aux différents acteurs de la mesure topographique (bureaux d'étude réseaux ou topographique, entreprises du bâtiment et des travaux publics, collectivités ou gestionnaires de données SIG, cabinets de géomètres et établissements scolaires) d’avoir un interlocuteur unique quelle que soit sa problématique métier. geotechONE devient ainsi le seul fournisseur à proposer une chaine complète sans intervenant extérieur : matériel topographique, logiciel compatible toutes marques d’appareils de mesures, ainsi qu’une offre de services : formation, abonnements fournisseurs d’accès GNSS, SAV et maintenance, assistance technique, solution de financement sans oublier la location de matériel pour les chantiers de courte durée ou vos missions ponctuelles.

À chaque besoin sa solution

Riche de son expérience et de son large éventail de solutions, geotechONE permet ainsi à chacun de trouver la solution adaptée à ses propres besoins: levés Carto 200 – PGOC, détection de réseaux enterrés ou gaz PE, implantations, terrassements, bathymétrie, récolement en fouilles ouvertes par vidéo, dessin sur nuage de points, SIG, création de stations permanentes… Un ensemble de fonctionnalités toutes pilotées par la solution logicielle modulaire et évolutive TopoCalc et du matériel de pointe. À ce titre, geotechONE a été choisi par le constructeur e-Survey pour être son revendeur exclusif de la marque en France.

Une offre exclusive de lancement !

Pour marquer son lancement, geotechONE propose à ses clients une offre canne full-GNSS à seulement 6 590€HT au lieu de 8 790€ HT comprenant le récepteur GNSS E100 dernière génération de la marque e-Survey dont geotechONE a l’exclusivité en France, la tablette durcie UT20, et l’ensemble des accessoires nécessaires (support de canne pour tablette, et canne télescopique en fibre de carbone) ; et en abonnement mensuel, le module Carnet de TopoCalc accompagné d’un abonnement GNSS de 60 heures le tout pour seulement 119€ HT/mois. Une offre alléchante qui associe performance et une compétitivité prix remarquable.

