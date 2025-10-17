GEOPIXEL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GEOPIXEL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L'expertise numérique au service de la mesure topographique.

Pionnier des logiciels de topographie sur tablette graphique, Geopixel développe et commercialise un logiciel, TopoCalc, fonctionnant à l’identique sur tablette et sur un poste bureau. TopoCalc s’adresse à tout acteur lié à la mesure topographique et répond à l’ensemble des besoins de la profession grâce à des fonctionnalités modulables :

Détection de réseaux enterrés

Levé – Carto 200, PGOC, PCRS, charte DWG, DGN

SIG

Implantation Terrassement

Calculs topométriques

Levé d’intérieur

levé de façades

Bathymétrie

Connexion à des réseaux GNSS

Nuage de points

Nouveauté : le récolement en fouille ouverte à partir d’un relevé vidéo par caméra GoPro jusqu’à la production d’un plan de récolement géoréférencé, précis et conforme DT-DICT.

Topocalc est INDEPENDANT des moteurs graphiques, aucun achat de licence n’est nécessaire.

Il fonctionne sur des carnets et tablettes Windows conçus pour résister aux contraintes des chantiers et s’adapte aux différentes tailles d’écran : 7’’, 8’’ et 10’’. Au travers d’une interface unique, il est possible de piloter l’ensemble des appareils de mesures dernière génération mais aussi plus anciens, quelle que soit leur marque.

Grâce à notre technologie exclusive, la DFAO (Description Formelle Assistée par Ordinateur), notre logiciel s’adapte à tous cahiers des charges. Un levé unique permet de fournir des livrables sous n’importe quel format (Autocad, Microstation, SIG, PGOC ou autre).

Evolutif, Topocalc l’est aussi. Grâce aux 25 années d’expertise et à la taille humaine de l’entreprise, la solution logicielle ne cesse de s’améliorer et de se développer. Tel un véritable bureau d’étude pour les clients, chaque besoin spécifique est étudié et traité avec réactivité.