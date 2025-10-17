GEOPIXEL - Batiweb

GEOPIXEL
83260 La Crau
France
L'expertise numérique au service de la mesure topographique.
Pionnier des logiciels de topographie sur tablette graphique, Geopixel développe et commercialise un logiciel, TopoCalc, fonctionnant à l’identique sur tablette et sur un poste bureau. TopoCalc s’adresse à tout acteur lié à la mesure topographique et répond à l’ensemble des besoins de la profession grâce à des fonctionnalités modulables :
- Détection de réseaux enterrés
- Levé – Carto 200, PGOC, PCRS, charte DWG, DGN
- SIG
- Implantation Terrassement
- Calculs topométriques
- Levé d’intérieur
- levé de façades
- Bathymétrie
- Connexion à des réseaux GNSS
- Nuage de points
Nouveauté : le récolement en fouille ouverte à partir d’un relevé vidéo par caméra GoPro jusqu’à la production d’un plan de récolement géoréférencé, précis et conforme DT-DICT.
Topocalc est INDEPENDANT des moteurs graphiques, aucun achat de licence n’est nécessaire.
Il fonctionne sur des carnets et tablettes Windows conçus pour résister aux contraintes des chantiers et s’adapte aux différentes tailles d’écran : 7’’, 8’’ et 10’’. Au travers d’une interface unique, il est possible de piloter l’ensemble des appareils de mesures dernière génération mais aussi plus anciens, quelle que soit leur marque.
Grâce à notre technologie exclusive, la DFAO (Description Formelle Assistée par Ordinateur), notre logiciel s’adapte à tous cahiers des charges. Un levé unique permet de fournir des livrables sous n’importe quel format (Autocad, Microstation, SIG, PGOC ou autre).
Evolutif, Topocalc l’est aussi. Grâce aux 25 années d’expertise et à la taille humaine de l’entreprise, la solution logicielle ne cesse de s’améliorer et de se développer. Tel un véritable bureau d’étude pour les clients, chaque besoin spécifique est étudié et traité avec réactivité.
Tablette et logiciel pour la bathymétrie
Geopixel vous propose une solution logicielle capable de gérer les sondeurs bathymétriques (format NMEA) et permettant de réaliser le levé topographique de surfaces immergées. Équipez...
Tablette et logiciel pour le levé de terrain
La Description Formelle Assistée par Ordinateur de Geopixel, fruit de plusieurs années de recherche et développement, est un concept unique et innovant...
Système d'Informations Géographiques
Dans le cadre du géoréférencement des réseaux, de la directive INSPIRE et du PCRS (Plan du Corps de Rue Simplifié), il est de plus en plus fait appel aux Systèmes...
Récolement en fouille ouverte par vidéo GoPro
Geopixel, pionnier des logiciels de topographie sur tablette graphique, vous présente sa solution inédite de récolement en fouille ouverte par vidéo GoPro ! 1ère...
Tablette et logiciel pour le terrassement
La solution logicielle de Geopixel offre un outil de terrain complet pour la gestion des terrassements. Faites-vous accompagner par un guidage visuel et sonore dans tous vos travaux de terrassement. Levé...
Tablette et logiciel pour la détection de réseaux de Gaz PE
Devant la réforme DT-DICT visant à sécuriser les travaux à proximité des réseaux, le géoréférencement des ouvrages enterrés est devenu...
Tablette pour travaux de topographie - Carnet de terrain
Geopixel vous propose une tablette graphique tout terrain dotée du module de base de notre solution logicielle : notre carnet devient ainsi un puissant outil économique et complet. Il...
Tablette et logiciel pour le levé de façades
Comme n'importe quel levé topographique, la solution de Geopixel vous propose également de vous assister dans la réalisation de levés de façades ! Une fonctionnalité...
Modélisation - Nuage de points 3D
Les techniques de relevés topographiques évoluent, Geopixel aussi ! La modélisation de l’espace fait appel à des appareils de cartographies mobiles ou statiques qui...
Tablette et logiciel pour la détection de réseaux enterrés
Geopixel vous apporte une réponse à la réforme DT-DICT relative aux travaux à proximité des réseaux et imposant un géoréférencement précis...