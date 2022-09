Gestion des porte-à-faux en couvertine avec Couvernet® sur platine

La sinistralité croissante des couvertines ITE n’est plus acceptable. Des solutions techniques, fiables et éprouvées existent ! La gamme Couvernet ITE permet la pose de couvertine pour acrotère isolé, de grande largueur, avec de fortes retombées, livrée sur-mesure, prête à poser (angles et pièces spéciales fabriqués et étanchés en usine) et conforme en tout point aux attentes des réglementations françaises.