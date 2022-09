Robert Forster, Directeur Général Europe et Asie et son équipe vous invitent à découvrir les nouveautés de la gamme EPDM SA

BATIMAT sera le coup d’envoi du déploiement de la nouvelle identité de marque, Elevate™, division de Holcim’s Building Envelope. L’occasion également de présenter la nouvelle gamme RubberWALL™ EPDM SA qui permet au spécialiste d’investir le marché des façades.

À l’heure où les entreprises de pose, maîtres d’oeuvre et d’ouvrage sont à la recherche de toujours plus de facilité de mise en oeuvre et de durabilité, la nouvelle génération de membranes d’étanchéité auto-adhésives développées par Firestone Building Products leur garantit les deux. La technologie Secure Bond assure une forte adhérence uniforme et pérenne sur l’intégralité de la membrane d’un bord à l’autre.



Elle est généralisée à l’ensemble des autres gammes RubberGUTTER™ EPDM SA et RubberGARD™ EPDM SA.



