Le CCCA-BTP, accélérateur d’innovation dans la formation aux métiers du BTP Dossier | 12.09.22

Partager sur :

Le CCCA-BTP, outil à gouvernance paritaire des branches du bâtiment et des travaux publics, est un éclaireur de tendances, un accélérateur d’innovation et un impulseur de performance, avec une offre de services au profit des organismes de formation aux métiers du BTP et des acteurs du BTP.