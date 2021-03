État, collectivités locales, aménageurs, entreprises, particuliers... nous sommes tous concernés par la gestion des eaux de pluie ! Récupération, utilisation, rétention, les techniques alternatives sont nombreuses. La cuve extra‐plate Platine offre une solution idéale pour préserver notre ressource en eau et limiter voire supprimer les risques de pollutions du milieu aquatique.

Platine : La cuve extra‐plate qui s'adapte à votre projet

Les cuves Platine peuvent être équipées pour répondre à tous les besoins concernant la gestion de l'eau :

récupération et utilisation de l'eau de pluie (arrosage, nettoyage, alimentation des toilettes, du lave‐linge..)

rétention des eaux pluviales (avec débit régulé intégré)

Elles sont disponibles de 1500 à 65 000 litres.



Avantages :

Cuve extra‐plate : installation rapide sans engin de terrassement et peu onéreuse grâce à une profondeur d'enfouissement réduite

Ajustement au millimètre avec la surface du terrain grâce à la rehausse télescopique ajustable en hauteur et inclinable (accepte une correction de 5 %)

S'adapte aux situations difficiles : terrain rocheux

Passage véhicules ou camions (sous conditions)

Pose dans la nappe phréatique (sous conditions)

Garantie 30 ans

À la fois économique et écologique, la récupération de l'eau de pluie permet de remplacer jusqu'à 44 % d'eau potable dans le cadre d'une utilisation dans l'habitat et au jardin (alimentation de la machine à laver, des toilettes, nettoyage, arrosage du jardin...).



La réduction des rejets d'eau pluviale dans le réseau urbain permet quant à elle de limiter les risques d'inondations lors de fortes précipitations.



Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le dimensionnement de votre projet et le choix de votre produit.

Kit complet pour la récupération et l’utilisation de l’eau de pluie

(alimentation des toilettes, du lave‐linge, arrosage, nettoyage…)