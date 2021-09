GLISS'GRIPBois® : LE vernis à séchage express qui protège, rénove et rend tous les bois totalement antidérapants

Platelages, terrasses, passerelles, escaliers, parquets, plages de piscines… autant de surfaces en bois qui peuvent être facilement et durablement protégées, sécurisées et rénovées avec un seul et même produit, GLISS’GRIPBois®, pour des sols en bois sécurisés en toute saison !

GLISS’GRIPBois® est un vernis antidérapant de très haute qualité qui contient dans sa composition des microparticules antidérapantes transparentes permettant d’obtenir un effet antiglisse particulièrement efficace lorsque le bois est mouillé.



Applicable facilement au rouleau, il s’utilise sur tous les types de bois, en intérieur ou extérieur, dans tous les types de lieux : chez les particuliers, les ERP et d’une façon générale dans tous les lieux publics.



Formulé à base de résines polyuréthanes de dernière génération, il possède une résistance chimique et mécanique particulièrement importantes, assurant de nombreuses années d’efficacité et de tenue.



Sa toute nouvelle formule à séchage express permet une remise en circulation en seulement 4 heures.



Disponible en version standard incolore, il se décline également en versions teintées façon lasure en 3 couleurs : « Chêne », « Ipé » ou « Gris » pour redonner au bois un « coup de jeune » ou lui donner un effet vieilli uniforme, tout en le rendant non-glissant.



Les + :

Effet antiglisse particulièrement efficace

particulièrement efficace Facile et rapide à appliquer + nouvelle formule séchage ultra-rapide

Protège le bois contre les UV, les mousses et lichens, les tâches et facilite son nettoyage

contre les UV, les mousses et lichens, les tâches et facilite son nettoyage Application en intérieur comme en extérieur sur tous les types de bois , neufs ou anciens

, neufs ou anciens Très grande résistance au trafic

Disponible en finition GRIP pour un effet antidérapant léger ou ULTRAGRIP pour un effet antidérapant intense

pour un effet antidérapant léger ou pour un effet antidérapant intense Se décline en version Incolore, Chêne, Ipé ou Gris

Préserve et réhausse toute l’esthétique du bois

Produit le plus économique du marché

Pour rendre tous vos sols en bois antidérapants et sécurisés, oubliez les bandes autocollantes, bandes aluminium et autres rainurages et choisissez plutôt GLISS’GRIPBois®, le produit à la fois antidérapant et esthétique le plus utilisé par les Collectivités !