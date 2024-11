Quelles évolutions pour le métier de promoteur immobilier et vers quel modèle économique se tourner ? C’est à ces questions que tentent de répondre Les Promoteurs du Grand Paris à travers un comité de prospective. L’objectif : repenser le métier pour l’adapter aux besoins actuels.

Alors que les métiers de la construction sont actuellement chamboulés par la crise de l’immobilier neuf, Les Promoteurs du Grand Paris – regroupant 6 promoteurs franciliens – annoncent vouloir étudier et repenser l’avenir du métier de promoteur au travers d’un comité de prospective.

« Les promoteurs sont prêts à se transformer, à faire évoluer leurs métiers, leurs pratiques, et à proposer des prestations nouvelles. Notre réflexion vise à nous inscrire pleinement dans ces évolutions et à les anticiper pour être des acteurs de la construction de la ville de demain », introduit Philippe Jarlot, président des Promoteurs du Grand Paris.

Hausse des prix, ZAN, rareté… la problématique du foncier

Pour rappel, les promoteurs immobiliers font face à différentes difficultés, à commencer par la hausse du prix du foncier, des coûts de construction, l’inflation, et la baisse de la demande de la part des particuliers ces derniers mois.

Face à la hausse des prix du foncier, l’une des pistes avancées par les promoteurs consisterait à le négocier en présence de la collectivité pour rendre le prix de vente du logement plus abordable. Certaines communes proposent d’ailleurs de dissocier le foncier du bâti, pour permettre aux particuliers d’acquérir le logement, tandis que la collectivité reste propriétaire du foncier, ce qui fait ainsi baisser le prix d’achat pour les ménages qui en bénéficient.

Conscients de l’impact du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols sur leurs activités, les promoteurs soulignent que les opportunités concerneront davantage la réhabilitation de friches ou la reconversion de bâtiments en centre-ville.

De nouvelles formes d’habitats

Outre le recyclage urbain, les promoteurs devront également développer de nouvelles formes d’habitats tels que le coliving.

Dans un contexte où la population française devrait compter deux fois plus de personnes âgées de plus de 85 ans dans 10 ans, les promoteurs rappellent qu’il sera également nécessaire d’anticiper les besoins des séniors. Ainsi, Les Promoteurs du Grand Paris ont développé l’entreprise « Adéqualog », « qui permet de maintenir une population âgée à domicile dans un certain nombre de lots d’une copropriété classique, en offrant un service de conciergerie mutualisée », expliquent-ils.

Anticiper les futures échéances de la RE2020

En termes de techniques constructives, la RE2020 rebat les cartes, et l’avenir se situe davantage dans les bétons bas carbone, les matériaux biosourcés tels que le bois, et les énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, géothermie…).

Le groupement cite l’exemple d’un de ses membres s’étant déjà engagé à atteindre 30 % de matériaux biosourcés et bois d’origine française dans ses opérations, et à utiliser impérativement du bois issu de forêts gérées durablement.

« Il est aujourd’hui nécessaire de s’inscrire dans les changements en cours et futurs, et, plutôt que de les subir, d’avoir une démarche proactive et progressive dans une économie réelle de projet. Cela concerne par exemple tout d’abord la maîtrise de la RE2020 niveau 2025 avant d’atteindre par anticipation les niveaux 2028 et 2031 de la RE2020, qui vont constituer une rupture dans la manière de construire », conclut le président des Promoteurs du Grand Paris.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©MDH - Paris Ouest Promotion - Pierre Etoile / Résidence Vicinia – Écoquartier « Le Parc du Lac »