Vers 10 millions d’appareils à biomasse installés d’ici 10 ans ?

Ces dernières années, le chauffage biomasse a eu la cote auprès des Français, et cette tendance devrait se poursuivre, selon une étude réalisée par le laboratoire Céric. Entre baisse des consommations et des émissions de particules fines, le point sur les principaux enseignements.

Le laboratoire Céric, qui teste et valide l’ensemble des éléments de la combustion (combustibles, conduits et appareils), dévoile les résultats d’une étude portant sur le chauffage au bois en France.

Selon cette étude prospective, qui s’intéresse à la période 2023-2035, le nombre d’équipements fonctionnant grâce la biomasse devrait augmenter de 32 %, pour dépasser les 10 millions d’unités installées d’ici 10 ans.

-60 % d’émissions de particules fines d’ici 2035 ?

Paradoxalement, les consommations de biomasse, elles, devraient baisser de 15 % à la même échéance. Le Céric explique cette tendance par l’amélioration des performances des nouveaux équipements, la qualité des combustibles, et une meilleure isolation des logements.

De leur côté, les émissions de particules fines (PM2.5), qui ont déjà diminué de 40 % entre 2012 et 2023 – en particulier grâce aux avancées technologiques et au remplacement du parc ancien – devraient encore être réduites de 60 % d’ici 2035. Pour le Céric, cette diminution de la pollution sera notamment possible grâce au recours croissant à des appareils certifiés Flamme Verte 7 et à l’utilisation de bois sec de qualité.

Les prévisions de baisse des émissions de particules fines. Source : laboratoire Céric

Des conditions favorables qui devront être réunies

Afin de maintenir le développement d’équipements performants et favoriser la transition énergétique, le laboratoire souligne que toutes les conditions favorables devront toutefois être réunies.

Pour que cette trajectoire puisse se réaliser, le Céric précise que les aides financières à l’acquisition de tels équipements (MaPrimeRénov’, CEE…) devront être maintenues et renforcées – plus particulièrement pour remplacer les appareils anciens dans les zones où il existe un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).

À l’échelle des combustibles, le laboratoire appelle à mettre en place une politique publique favorisant la production de biocombustibles de qualité, avec un soutien à l’industrialisation.

Une attention particulière à l’installation et à la maintenance sera également primordiale pour optimiser les performances du parc.

Enfin, plus largement, le spécialiste du chauffage biomasse conseille de sensibiliser le grand public aux bonnes pratiques en matière d’utilisation de ces appareils à biomasse, afin de réduire encore les émissions de polluants.

Récemment, le fabricant de poêles à bois Hase rappelait notamment l’intérêt de la technique de l’allumage inversé pour réduire l’émission de fumées et l’encrassement des appareils.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock