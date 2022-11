TEC7 continue son développement et accompagne les distributeurs en ligne avec TEC7 Academy

Avec la progression du nombre de points de vente sur le marché, TEC7 continue son développement sur l'ensemble du territoire avec toujours le même leitmotiv : ''un minimum de produits pour un maximum d’applications !''. Le spécialiste belge du collage et de l’étanchéité pour la construction, présent à l'international depuis plus de 30 ans, s’est fait connaître en tant que pionnier de la technologie « MS polymère Hybride », permettant de coller tous les matériaux, tels que le bois, la pierre, la brique, ou encore le béton.

Pour accompagner les distributeurs, quincailleries et négoces, et leur donner accès à tous les conseils sur la gamme, TEC7 propose un nouveau service en ligne, conçu exclusivement pour eux : la TEC7 Academy. Accessible via un accès personnalisé, la TEC7 Academy propose des démonstrations techniques, des exemples d'applications et des astuces pour devenir incollable sur les produits TEC7. Sur un format de vidéos, faciles et didactiques, le formateur TEC7 détaille chaque produit et chaque application. Grâce à la connexion personnalisée à l'outil, chaque utilisateur sait précisément où il en est via son compte. Il peut ainsi évaluer son avancement pour avoir une formation complète à 100 % à son rythme.

Sur le terrain, les équipes TEC7 proposent également de matinées techniques en magasin avec des démonstrations pour les utilisateurs finaux et un soutien aux équipes commerciales si besoin. Plus de 300 matinées techniques ont déjà été proposées cette année pour répondre à la demande des distributeurs. Ces rendez-vous sont l'occasion de contacts privilégiés avec les démonstrateurs TEC7 qui se déplacent partout en France pour être au plus proche de leurs clients.

