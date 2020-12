La société GRAF est un leader mondial sur les marchés de la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement. Consciente de l’importance de réduire la consommation des ressources, l’entreprise s’engage vers une production toujours plus respectueuse de l’environnement.

Depuis plus de 50 ans, le groupe familial GRAF intègre une démarche environnementale en faveur de la prévention et de la gestion efficace des ressources. Grâce à son pôle de compétences matières premières, GRAF collecte, tri et transforme les déchets plastiques ménagers en granulés de haute qualité, qui seront ensuite utilisés dans les différents process de fabrication.

Appliquant une politique industrielle responsable, la société s’engage sur tous les stades du cycle de vie de ses produits, afin d’en limiter l’impact sur l’environnement :

APPROVISIONNEMENT DURABLE

70 % des matières premières utilisées sont recyclées (objectif 85 %).

ÉCOCONCEPTION

Utilisation de matériaux recyclés et 100 % recyclables.

La maitrise des 3 process de fabrication (rotomoulage, injection, souage) permet de se tourner dès la conception du produit vers le procédé le plus efficient énergétiquement.

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Économie d’énergie : Récupération de la chaleur dégagée par les machines pour chauffer les locaux.

Économie de la ressource en eau : récupération et utilisation d’eau de pluie sur les sites GRAF pour l’alimentation des toilettes et l’arrosage.

Revalorisation de tous les déchets plastiques

Certifications : ISO 14001 et ISO 50 001.

ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’USAGE

Les procédés de fabrication et les matières premières utilisés confèrent aux produits GRAF une longue durée de vie.

RECYCLAGE