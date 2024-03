Des outils gratuits et opérationnels pour comprendre la rénovation énergétique

Être Référent d’Aide à la Rénovation énergétique c’est avoir les bons outils… de simplification !

Depuis 2 ans, le programme OSCAR œuvre à simplifier l’accès aux aides financières à la rénovation énergétique, par l’intermédiaire des RAR (Référent d’Aide à la Rénovation) sélectionnés parmi les partenaires du programme (CAPEB, FFB, Coédis, FDMC, France Rénov’). Au quotidien, ces professionnels renseignent les artisans et entreprises du bâtiment en s’appuyant sur des outils pratiques et pédagogiques, adaptés à leur mission de terrain :

Un annuaire interactif des aides financières à la rénovation qui recense près de 3 000 aides locales et nationales et détaille leurs conditions d’accessibilité.

Une base de données des produits éligibles aux CEE, qui regroupe à date près de 2 000 produits. Régulièrement enrichie, cette base de données reste neutre et ne favorise aucune famille de produits, ni industriels.

Une FAQ ainsi que le décryptage des évolutions réglementaires et normatives et des actualités des CEE.

Un chatbot, un robot conversationnel automatique, qui répond en live à toutes les questions sur les aides.

Des cours en ligne, accessibles à tous les niveaux, pour apprendre, mettre à jour ou compléter ses connaissances. Ce MOOC constitue d'ailleurs la 1ère étape pour devenir RAR.

Ces outils sont entièrement gratuits et accessibles à tous, partout, à chaque instant, sur simple inscription sur le site du programme OSCAR.

Régulièrement mis à jour et enrichis, ils apportent une aide précieuse et un gain de temps certain aux RAR chargés d’informer les artisans, comme aux artisans soucieux de pouvoir faire bénéficier leurs clients des aides existantes.

Plus de 2 400 RAR déployés sur tout le territoire

Qu’ils soient salariés de réseaux de négoce, membres d’organisations professionnelles ou conseillers France Rénov’, les RAR jouent un rôle-clé dans le déploiement de la rénovation énergétique en France. Interlocuteurs-clés des artisans et entreprises du bâtiment sur le terrain, ils peuvent, au quotidien les aider à comprendre les dispositifs d’aides financières, à les maitriser et à en faire bénéficier leurs clients en leur permettant d’investir dans des installations performantes.

Pour les localiser facilement, le programme OSCAR a mis en ligne une carte interactive qui recense les RAR en activité, dans toutes les régions de France.

