PlanRadar, entreprise proposant une plateforme de gestion de chantiers, identifie les différentes étapes pour parvenir à un audit de chantier réussi. Le point sur les 10 étapes clefs.

Álvaro Vega, regional manager France, Espagne, Italie et Amérique Latine de PlanRadar revient sur les 10 étapes clefs d’un audit de chantier réussi.

Selon lui, les audits de chantier permettent de favoriser la qualité du projet, réduire les coûts et réduire les risques pour la santé des personnes impliquées sur le chantier.

Cet audit fournit «une vision indépendante et objective de l'avancement des travaux en identifiant les lacunes et points à améliorer », estime-t-il.

Déterminer le champ d’application de l’audit

Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer le ou les objectifs de l’audit (avancement du projet, qualité, santé et sécurité, qualité etc.). Une liste des éléments à inspecter doit ensuite être dressée. Il s’agit d’une étape de collecte et de traitement des informations.

Pour PlanRadar, cet audit doit être limité à quelques points du chantier et non pas à son intégralité, au risque de s’inscrire dans une durée trop longue. Il s’agit donc de limiter le champ d’application de chaque audit.

La visite sur le terrain, une étape cruciale

D’après le spécialiste, les audits les plus représentatifs sont réalisés « à l’improviste », bien que certains membres clefs du personnel tels que le chef de projet peuvent être avertis quelques heures avant afin de pouvoir mettre à disposition les documents nécessaires.

Vient ensuite l’étape d’observation sur site. Lors de la visite, il s’agit de recenser les constatations concernant la qualité de l’exécution et le respect des procédures avec précision, mais aussi d’interagir avec le personnel.

Lors de la visite sur le terrain, les auditeurs doivent également échanger avec les différentes parties prenantes pour recueillir leurs avis sur les problèmes identifiés.

La partie administrative débute parallèlement, en examinant les documents d’assurance et de contrôle de la qualité pour vérifier qu’ils sont complets et que les normes internes et externes sont bien respectées.

Des conclusions à communiquer et un suivi à réaliser

Un rapport d’évaluation doit ensuite être réalisé, incluant des photographies et statistiques servant de preuves. Des conclusions et recommandations doivent être formulées et rendues accessibles au travers d’un plan d’action.

Enfin, ce rapport d’audit doit être présenté à la direction du projet et à l’ensemble des parties prenantes pour tenter de résoudre les problèmes dans une approche collaborative.

Par ailleurs, une fois cet audit réalisé, il convient d’assurer un suivi pour voir si les recommandations précédentes ont bien été appliquées ou s’il existe des problèmes récurrents.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock