La crise du logement ne faiblit pas, mais le gouvernement redouble d’efforts pour inverser la tendance. Entre relance du PTZ et soutien aux maires bâtisseurs, les premiers effets sont visibles, sans encore rassurer pleinement.

Après des mois de ralentissement, les voyants de la construction semblent timidement repasser au vert.

En mars 2025, 30 700 logements ont été autorisés à la construction, soit une hausse de 6,9 % par rapport à février. Un chiffre encourageant, bien qu’encore 20 % en dessous du niveau moyen observé avant la crise sanitaire.

Pour Marc Gédoux, président du Pôle Habitat FFB Grand Paris, le redémarrage reste une illusion : « Malgré les efforts très notables de notre Ministre, Madame Valérie Létard – que nous saluons – il est évident que les effets de ces décisions ne se feront sentir que dans plusieurs mois. D’ici là, 2025, et très probablement au moins tout le premier semestre 2026, vont être terribles, particulièrement dans le secteur du logement collectif ».

Une reprise timide

Sur les douze derniers mois, 335 400 logements ont été autorisés (-8 % sur un an, et -27 % par rapport aux niveaux d’avant-Covid). Le logement individuel est particulièrement touché : les autorisations reculent de plus de 7 %, avec 119 600 unités, soit 36 % de moins que la moyenne pré-crise.

Le collectif s’en sort un peu mieux, avec une légère hausse trimestrielle de plus de 6 %.

Le nombre de mises en chantier reste faible : 22 600 logements commencés en mars 2025, en recul de 6,2 % sur un mois. Sur un an glissant, 291 600 logements auraient été mis en chantier, un chiffre stable (+1 %), mais encore 25 % en deçà des niveaux observés entre 2019 et 2020.

Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), estime que la légère hausse des permis de construire en ce début d’année, notamment pour le logement collectif, constitue un signal « encourageant », tout en restant largement insuffisant.

Selon lui, cette évolution reflète davantage une phase de stabilisation du marché qu’un véritable redémarrage de l’activité.

Les maires bâtisseurs, partenaires de la relance

Pour faire redémarrer la machine, le gouvernement mise sur une série de leviers ciblés. L’aide aux maires bâtisseurs, lancée récemment, suscite déjà l’intérêt : treize projets dans douze département, dont plusieurs ruraux, pour 2 737 logements (donc 1 165 sociaux), et 10 millions d’euros sollicités, soit 10 % de l’enveloppe nationale.

Autre mesure-clé : la réforme du Prêt à Taux Zéro (PTZ), désormais accessible à tous les primo-accédants sur tout le territoire, qui enregistre « une dynamique stable », selon la ministre du Logement, Valérie Létard. Plus de 8 000 offres de prêts ont été enregistrées depuis janvier.

Côté rénovation énergétique, la dynamique est forte : 33 900 Éco-PTZ déjà distribués depuis janvier, soit +20 % par rapport à l’an dernier. À ce rythme, l’année 2025 pourrait dépasser les 130 000 prêts accordés.

« Nos outils sont sur la table, les signaux sont encourageants, et notre détermination est totale. Relancer la construction, c’est répondre à une urgence. Nous avançons aux côtés des élus, des professionnels et des français », concède la ministre.

« Ce qu’il faut maintenant, c’est agir. Vite. Et ensemble : libérer les projets, simplifier les règles, convaincre les élus, sortir du confort des postures », martèle quant à lui Marc Gédoux.

Par Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock