Comme à son habitude, la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB) dévoile les résultats de son observatoire bi-annuel portant sur la rénovation dans la couverture en tuiles. Début 2025, l’activité est restée stable pour 61 % des couvreurs.

Pour la 12ème édition de son observatoire, la FFTB a interrogé 800 entreprises de couverture sur leur activité, leurs carnets de commandes, leur situation financière, leur moral, ou encore leurs prévisions pour mieux cerner les perspectives.

Une activité « normale » pour 61 % des couvreurs

En ce début d’année 2025, l’activité est restée stable dans la couverture. 61 % des répondants déclarent ainsi une activité « normale », 18 % une activité « forte », et 16 % une baisse d’activité.

Source : FFTB avril 2025

Par comparaison, en septembre 2024, 56 % des couvreurs déclaraient une activité « normale », 27 % une activité « forte » et 12 % une baisse d’activité.

Au niveau des carnets de commandes, la moyenne est de 6,8 mois en France métropolitaine, contre 7 mois en septembre 2024.

D’un point de vue régional, la partie nord-est, nord-ouest et sud-ouest de la France présentent de meilleures perspectives d’activité (7 ou 8 mois) par rapport à l’Île-de-France et au sud-est (respectivement 5 et 6 mois).

Les difficultés de recrutement, un frein pour 79 % des entreprises

À noter que les difficultés de recrutement sont toujours un frein pour le développement des entreprises de couverture, selon 79 % d’entre elles (contre 72 % en septembre 2024).

Côté moral, la note moyenne est de 3,5 sur 5 parmi les couvreurs, soit un résultat encore stable par rapport à septembre 2024.

Toutefois, 23 % des couvreurs sont peu optimistes puisqu’ils prévoient une baisse d’activité dans les 12 mois à venir.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock