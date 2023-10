Graneet passe le milliard d’euros de chantiers gérés via sa plateforme !

Les dirigeants des PME du BTP sont des experts métiers mais manquent de temps pour assurer la gestion de leurs entreprises, ce qui les contraint à travailler avec des amplitudes horaires très larges qui empiètent sur leur vie privée. Le digital représente une formidable opportunité de gain de temps mais aussi de mise en place de meilleures pratiques de gestion en donnant accès en temps réel à de la donnée nécessaire pour une bonne gestion, qui était difficilement accessible auparavant. Graneet, le logiciel de gestion commerciale des PME du BTP créé en 2019 a fait de cette problématique son cheval de bataille depuis sa création, comme en témoigne Jean-Gabriel Niel, son CEO :

“ Le BTP est un secteur clé de l’économie et le digital est une opportunité majeure d'accroître ses performances et sa rentabilité. Et pourtant le tissu de PME qui le compose a historiquement été mal servi par l’offre de solutions de gestion. Nous avons construit Graneet pour les aider à se professionnaliser, à automatiser ce qui peut l’être dans des processus administratifs souvent lourds, et pour leur donner une aide précieuse dans le pilotage de leurs marges. En somme, nous avons démocratisé l’accès à des solutions de gestion performantes qui n’étaient auparavant accessibles qu’à des grandes entreprises. ”

L’année 2023 est synonyme de montée en puissance pour la pépite de la ConstructionTech : après l’annonce d’une levée de fonds de €8M en début d’année auprès d’investisseurs de premier plan, Graneet vient d’annoncer avoir dépassé le milliard d’euros de projets gérés grâce à sa plateforme.



“ Nous sommes extrêmement fiers collectivement de cette étape majeure dans notre développement, car notre succès est celui de nos plus de 400 clients PME partout en France, que nous sommes fiers d’accompagner dans leur digitalisation depuis 4 ans. Nous avons beaucoup appris à leurs côtés et notre équipe améliore en continu la plateforme Graneet main dans la main avec nos clients pour aider plus de PME du BTP à mieux travailler, et augmenter leur rentabilité ! ” déclare Jean-Gabriel Niel.



L’équipe annonce avoir de grandes ambitions pour la suite, tant au niveau du développement des capacités de leur solution que dans la conquête commerciale. Devenir la plateforme de destination #1 en Europe pour toutes les PME du BTP est l’objectif affiché par l’équipe.

