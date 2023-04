Graneet, le logiciel des PME du BTP, se renforce avec €8M auprès de ses investisseurs historiques

Le secteur de la construction est l’avant-dernier de la classe du digital1. Graneet participe à la forte tendance de rattrapage dans le secteur en donnant accès aux PME à des solutions de gestion de leur activité qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux grandes entreprises. La startup a l’ambition de construire un ERP pour les PME de la construction qui représentent plus de 90% de l’industrie2.

Fondée en 2020, Graneet annonce aujourd’hui que ses investisseurs historiques lui ont renouvelé leur soutien en menant son tour de table de €8M, seulement 1.5 an après avoir mené son tour d’amorçage de €2.4M. Le fonds spécialisé Construction Tech Axeleo Capital ainsi que 3 opérateurs de renom (Rodolphe Ardant, CEO & Co-Fondateur de Spendesk, Nicolas Dessaigne, Co-Fondateur d’Algolia, JC Taunay-Bucalo, CRO de TravelPerk) investissent également dans la levée de fonds. RAISE Sherpas via son véhicule philanthropique, Phiture, participe également à ce tour.

De plus en plus d’industries ont vu récemment l’émergence d’entreprises de logiciel SaaS “verticales”, avec des grands succès comme Toast dans la restauration, ServiceTitan dans la maintenance, Veeva dans la pharma ou encore Procore dans la construction. Ces acteurs adressent une industrie spécifique beaucoup mieux que leurs concurrents généralistes en focalisant sur les spécificités de cette industrie, notamment en termes de process. Ils ont démontré la pertinence de leur modèle en étant capables d’ajouter un grand nombre de services additionnels sur leur logiciel, notamment des services financiers pour leurs clients.

Le BTP a dû faire face à de nombreuses difficultés au cours des dernières années qui ont handicapé son développement : la guerre en Ukraine est venue s’ajouter à la hausse des prix des matières premières qui avait suivi la crise du COVID. Les marges du secteur ont été très impactées alors qu’un besoin d’augmentation de productivité était déjà nécessaire3.

Graneet cherche à adresser ce problème : la startup construit un mini ERP que les PME de la construction utilisent pour gérer toute leur activité et pour monitorer leurs marges en temps réel, un type de solution qui n’était auparavant accessible qu’aux grandes entreprises.

Durant cette période difficile pour le financement des startups, Graneet garde une approche pragmatique pour résoudre les challenges d’une des plus vieilles industries : prendre le temps nécessaire pour bien comprendre les besoins des clients et construire la bonne solution avec eux. L’équipe affirme que c’est la raison principale derrière la croissance explosive de l’entreprise de ces 12 derniers mois. Avec plus de 15% de croissance mensuelle, Graneet sert maintenant plusieurs centaines de clients.



Jean-Gabriel Niel, Président et Co-Fondateur, explique : "Nous avons itéré sur les deux dernières années avec nos clients et prospects et co-construit avec eux une solution puissante mais extrêmement simple d’utilisation. Graneet a démontré que son produit était suffisamment mature pour pouvoir accélérer sa commercialisation, tout en gardant un accompagnement de nos clients de grande qualité. Ce tour de table va nous donner les moyens de délivrer les très nombreux éléments de notre plan stratégique et les opportunités de services additionnels qu’ouvre notre produit. Nous sommes également ravis d’avoir la confiance de 3 grands opérateurs comme Rodolphe, Nicolas et JC, dont les expériences respectives seront un grand atout pour Graneet et son développement futur."



L’équipe explique que les fonds seront utilisés afin de renforcer sa position et structurer sa commercialisation afin de devenir un acteur de référence sur le marché français avant d'ouvrir un premier marché à l’international. Graneet met en œuvre une stratégie de “plateforme” dont le logiciel n’est que la première brique de l’écosystème que la startup cherche à créer : cette levée de fonds va aussi être mise à profit pour intégrer et connecter d’autres services, notamment financiers et comptables.



Louis Coppey: "Depuis les débuts de Point Nine il y a 10 ans, nous avons soutenu et travaillé avec de nombreuses solutions SaaS verticales comme Clio, Jobber, Nexhealth ou plus récemment Amenitiz. Plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui devenus des leaders dans leur catégorie. Moins de deux ans après avoir mené le tour d’amorçage de Graneet, nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec cette équipe dans leur mission de digitaliser la construction, en commençant par les PME. Il y a énormément à faire !"



Patric Hellermann : “Les petites et moyennes entreprises composent l'essentiel de l’industrie de la construction et la rénovation. Graneet leur donne des super-pouvoirs financiers : de meilleurs devis, être payés plus vite et plus de contrôle sur leurs marges.”

1 - source : mckinsey

2 - source : ffbatiment

3 - source : mckinsey

